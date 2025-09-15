Vecinos del loteo Sánchez de Loria, ubicado sobre calle Lemos entre calles 7 y 8, en Pocito, denunciaron condiciones de abandono, acumulación de escombros, oscuridad y riesgos de inseguridad. La situación se agravó tras la erradicación de un antiguo asentamiento, cuyos montículos de tierra y restos quedaron abandonados y se transformaron en refugio de animales, insectos y personas desconocidas. Tras los reclamos, el secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Enrique Madrid, confirmó a DIARIO HUARPE que la semana próxima iniciarán trabajos de mantenimiento en la zona.

“Vamos a meter máquinas para emparejar el material, sacar la basura y colocar postes para limitar el acceso de vehículos que arrojen residuos”, explicó Madrid, detallando que la intervención busca mejorar la seguridad y limpieza de los vecinos del lugar. Según el secretario, la falta de luz y los cúmulos de tierra aumentan la sensación de inseguridad, sin embargo, resaltó que "son los mismos vecinos quienes van con una carretilla y tiran la basura".

El secretario precisó que el terreno corresponde a la exestación del Ferrocarril General San Martín, de Sánchez de Loria, y forma parte de un predio que pertenece a la Nación. Por lo tanto, el municipio no tiene potestad para trabajar legalmente en el lugar de manera permanente, al tiempo que iniciaron los trámites ante la Administración de Bienes del Estado Nacional para regularizar su custodia. Sin embargo, Madrid señaló que ya habló con el intendente y obtuvo la aprobación para implementar un plan de limpieza en todo el sector. “En el transcurso de la semana que viene, o a más tardar la otra, vamos a meter máquinas, emparejar el material, sacar los residuos y colocar postes para impedir que vehículos arrojen basura o escombros. También vamos a revisar el alumbrado del callejón y, si es necesario, hacer los ajustes correspondientes”, detalló.

En cuanto a la seguridad, Madrid aclaró que no le corresponde a la municipalidad hacerse cargo: “La gente está confundida y cree que la municipalidad tiene policía y eso es de provincia. Nosotros podemos ayudar colocando luminarias y limpiando la zona para dar más tranquilidad y refuerzo en la zona, pero la seguridad no corre por cuenta de nosotros”, explicó.

Los vecinos destacaron que su pedido principal es sencillo: limpieza de escombros, nivelación del terreno, colocación de luminarias y mantenimiento regular. Madrid aseguró que las tareas comenzarán en el transcurso de la semana próxima, buscando garantizar condiciones más seguras y ordenadas para las familias que habitan el loteo.

Reclamo de los vecinos

Vecinos del loteo Sánchez de Loria denunciaron a DIARIO HUARPE abandono, acumulación de escombros y falta de alumbrado, que generan inseguridad. La zona quedó con montículos de tierra tras la erradicación de un antiguo asentamiento, y se convirtió en refugio de personas desconocidas, animales muertos e insectos, aumentando el riesgo sanitario y los hechos delictivos.

Unas 20 familias dependen del municipio para limpieza y mantenimiento, aunque hasta el momento del reclamo no hubo avances. Los vecinos piden retirar escombros y colocar luminarias para poder vivir más seguros. Además, las lluvias agravan la situación al acumular agua, dificultando la circulación y el acceso a la zona.