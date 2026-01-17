Murió Guillermo Salatino: adiós a la voz del tenis argentino

Guillermo Salatino, una de las figuras más respetadas del periodismo deportivo y referente ineludible del tenis, falleció el 17 de enero de 2026 a los 80 años. El deceso se produjo en una clínica de la zona norte mientras se encontraba internado para una operación de cadera; sin embargo, falleció durante el proceso prequirúrgico.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Salatino cubrió 145 Grand Slams: 42 ediciones de Roland Garros, 42 de Wimbledon, 43 del US Open y 18 del Australian Open.

Nacido el 21 de septiembre de 1945 y formado en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, Salatino no solo narró el deporte, sino que fue un jugador de Primera División en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde se coronó campeón en 1968, 1969 y 1970.

Hincha de Racing Club, padre de tres hijas y abuelo de diez nietos, su carrera incluyó pasos por Radio La Red, La Prensa, El Gráfico y Ámbito Financiero. Fue el primer latinoamericano en recibir el premio Ron Bookman Media Excellence Award de la ATP y obtuvo múltiples estatuillas del Martín Fierro.

Tras conocerse la noticia, la Asociación Argentina de Tenis expresó: “Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.

En Radio La Red, sus compañeros manifestaron: “Se nos fue un grande del periodismo argentino. Se nos fue Guillermo Salatino. Nos enteramos hace un ratito nomás. Iba a ser operado de la cadera y en un pre quirúrgico se nos quedó Guillermo. Fue un referente. Fue un precursor en lo que es contar este deporte, el tenis. Fue un impacto muy fuerte para toda la familia de La Red. Siempre va a estar presente entre nosotros. Va a ser muy difícil reemplazar a un tipo con tanta sabiduría”.

El periodista Danny Miche lo despidió en redes: “Falleció un padre, un ejemplo para todos nosotros. Crecí escuchando sus micros en Sport80, mí sueño era ser algún día como él. Tuve el honor y la suerte de compartir toda mi vida profesional junto a él. Me enseñó todo. Compartimos su última cobertura en la Davis en Bologna 2025. Se nos fue el “Maestro Salata”, el N°1. En el cielo se juntará con María Angélica, Guillermito y Ale. QEPD".

Asimismo, el tenista Federico Coria publicó: “QEPD Salata, fuerzas para la Flia”. Finalmente, su colega Leonardo Gentili escribió: “Se nos fue Guillermo Salatino, el Sr tenis. Un Maestro de la radio al que disfrutábamos siendo su compañero. Pura pasión y vocación por lo que hacía. Hasta siempre, Salataaaa”.