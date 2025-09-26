Chimbas florece en primavera con su alegría y su gente. Por eso, este sábado 27 de septiembre, a partir de las 15.30 horas, el Parque de Chimbas será escenario del mega festejo “Juventudes en primavera”, un evento pensado para que jóvenes y adultos disfruten de una jornada única.

La intendente Daniela Rodríguez destacó en rueda de prensa el trabajo social detrás del evento:"Estamos muy felices de trabajar con todos los jóvenes. Todos estamos esforzándonos para que puedan tener su día. Es un gran aporte que ellos hacen para trabajar en lo que sueñan. La institución se puso a trabajar para que todo lo que ellos querían fuera viable. No es solo música o juegos, detrás de esto hay trabajo social."

Rodríguez recordó que estas actividades se vienen realizando desde hace varias gestiones y forman parte del Foro de Jóvenes, que busca acompañar a los jóvenes según la situación económica y social del momento. "A partir de las 15.30 horas el parque estará abierto para todos los chimberos, pero también para todos los sanjuaninos que quieran venir a pasar una tarde linda. Cerramos a las 20:30 porque queremos que los jóvenes regresen a casa seguros y bien", aseguró.

El evento incluirá actividades para todos los gustos: zona gamer, cámara 360º, fotocabina, streaming por YouTube, DJ en vivo, patio de foodtrucks, emprendedores locales, juegos al aire libre y espectáculos musicales. La música estará a cargo de La Nueva Banda, La Oveja Negra y el cierre será con Pijama Party.

Se recordó que, al igual que en otros eventos del departamento como el carnaval de Chimbas, está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada. La medida busca garantizar la seguridad de todos los asistentes y asegurar que los jóvenes puedan regresar a sus hogares sin inconvenientes.

La comunidad de Chimbas y vecinos de todo San Juan están invitados a disfrutar de esta fiesta que combina diversión, música, juegos y propuestas culturales en un ambiente familiar y seguro.