Los plazos fijos en dólares en la Argentina registran un incremento en el volumen de depósitos dentro del sistema financiero, mientras que las tasas que ofrecen los bancos se mantienen en niveles bajos y con diferencias según la entidad y el plazo de la colocación. La tendencia refleja un escenario de mayor disponibilidad de divisas en las entidades y una menor necesidad de captar depósitos con rendimientos elevados.

Según datos recientes del sistema bancario, los depósitos en dólares muestran una recuperación respecto de meses anteriores, impulsados por la búsqueda de cobertura en moneda extranjera y por la estabilidad relativa del tipo de cambio. Sin embargo, el retorno que ofrecen los plazos fijos en dólares continúa siendo limitado: en muchos casos se ubica por debajo del 2% anual para colocaciones de corto plazo y mejora levemente en plazos más largos.

Algunas entidades financieras ofrecen tasas superiores cuando el dinero se inmoviliza por períodos de 180 o 365 días, aunque aun así los rendimientos se mantienen acotados frente a otras alternativas de inversión. La competencia entre bancos existe, pero el nivel de liquidez en dólares del sistema reduce la presión por pagar tasas más altas para atraer depósitos.

En este contexto, el atractivo de los plazos fijos en dólares se centra más en la seguridad y la conservación del capital que en la rentabilidad. Los ahorristas priorizan la previsibilidad y la custodia de sus divisas, mientras que las entidades financieras ajustan sus tasas en función del nivel de depósitos, la demanda de crédito en dólares y la situación macroeconómica general.

De cara a los próximos meses, el comportamiento de estas colocaciones dependerá de la evolución del mercado cambiario, las expectativas económicas y la política monetaria. Si se mantiene el nivel de liquidez actual, el sistema podría sostener tasas bajas en dólares, con un crecimiento moderado de los depósitos y una mayor estabilidad en el stock total de divisas en los bancos.