El sorteo del Mundial 2026 de la FIFA se realiza este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC, desde las 14 de Argentina, y marcará el inicio del primer torneo de la historia con 48 selecciones.

La Selección Argentina, defensora del título, salió sorteada y jugará el próximo mundial en el grupo J

Uno por uno, así son los grupos del Mundial 2026:

GRUPO A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

GRUPO B

Canadá

Qatar

Suiza

GRUPO C

Brasil

Marruecos

Escocia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

GRUPO E

Alemania

Costa de Marfil

Ecuador

GRUPO F

Países Bajos

Japón

Túnez

GRUPO G

Bélgica

Egipto

Irán

GRUPO H

España

Arabia Saudita

Uruguay



GRUPO I

Francia

Senegal

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argelia

Austria

GRUPO K

Portugal

Uzbekistán

Colombia

GRUPO L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Scaloni entregó la Copa del Mundo

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, campeón en Qatar 2022, ingresó con el trofeo de la Copa del Mundo y habló de la recordada final ante Francia.

"La recuerdo como una final inolvidable, pasaron un montón de cosas. El equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que ese partido podía terminar mal. Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo, seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Eso espera nuestra gente de nosotros y lo volveremos a intentar", expresó.

Orden del sorteo

La extracción de bolillas seguirá un orden estricto: primero los cabezas de serie, luego el Bombo 2, el 3 y finalmente el 4, que aún no está completo. FIFA estableció además criterios de restricción para evitar que dos equipos de la misma confederación compartan grupo, salvo la UEFA, que tendrá 16 representantes y podrá tener hasta dos selecciones europeas por zona. De esta forma, se busca evitar cruces prematuros entre potencias y garantizar recorridos separados para los mejores del ranking, como Argentina y España, con la intención de que solo puedan enfrentarse en una eventual final.

El Mundial 2026 utilizará un formato nuevo con 12 grupos de 4 equipos cada uno. Se clasificarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que ampliará el margen competitivo y llevará el total de partidos a 104. La final será el 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. Al mismo tiempo, seis plazas siguen abiertas: cuatro en la repesca de la UEFA y dos en la repesca internacional que se jugará en México, donde selecciones como Italia y Bolivia aún buscan su boleto.

Las sedes para el torneo ya están confirmadas: Estados Unidos será el país con mayor presencia, con 11 estadios distribuidos entre Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Miami, Nueva York y otras ciudades. México contará con tres sedes (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá con dos, Toronto y Vancouver. También están definidos los partidos inaugurales: México debutará el 11 de junio en el Estadio Azteca, Canadá lo hará el 12 en Toronto y Estados Unidos empezará el mismo día en Los Ángeles.