En octubre, los precios del sector automotor mostraron ajustes dispares tras dos meses de estabilidad, en un intento de las terminales por recuperar márgenes luego de un primer semestre donde los valores siguieron la inflación e incluso quedaron por debajo en algunos casos.

Mercedes-Benz mantuvo sin cambios los valores de toda la gama Sprinter, que no se actualiza desde junio. Otras marcas presentaron movimientos variados: la Renault Alaskan aumentó un promedio del 7%, aunque su versión Iconic 2.3 AT 4x4 descendió un 2,7% frente a septiembre.

Entre las bajas más notorias, se destaca la Ford Maverick Lariat híbrida, cuyo precio pasó de $62.255.000 a $60.325.090, representando una reducción del 3,1%. En contraste, las versiones XLT y Tremor de la Maverick registraron subas de entre 2% y 3%, con un incremento general de marca cercano al 3,8%.

La Ford Maverick híbrida fue el vehículo que más bajó su precio en octubre. (Foto gentileza)

La Maverick híbrida combina un motor naftero 2.5L con ciclo Atkinson y un impulsor eléctrico, que entregan 194 CV, tracción integral y cinco modos de manejo, incluyendo deportivos y ecológicos. Su equipamiento incluye pantalla táctil de 13,2″, conectividad inalámbrica, sistema de audio B&O, climatizador bi-zona y un paquete completo de asistencias a la conducción Ford Co-Pilot 360, con control de carril, alerta de tráfico cruzado y frenado autónomo de emergencia.