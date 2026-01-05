Luego de la aparición de una pareja de pumas en el departamento de Sarmiento, que quedó registrada en un video viral durante el fin de semana, las autoridades provinciales desplegaron un amplio operativo de rastrillaje. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado rastros ni huellas que confirmen la permanencia de los animales en territorio sanjuanino.

Desde muy temprano, personal de la Unidad Policía Rural N°4, junto a un equipo de la Secretaría de Ambiente, recorrió distintas localidades del departamento con resultados negativos. El operativo continuará durante los próximos días, mientras se mantiene el alerta ante posibles nuevos avistamientos.

Publicidad

Rastrillajes sin resultados en zonas rurales

El jefe de la Unidad Policía Rural N°4, Marcelo Fernández, explicó a DIARIO HUARPE que los primeros trabajos se concentraron en la localidad de Los Berros. “Desde horas muy tempranas comenzamos a rastrillar la zona junto con Ambiente, pero no se detectaron rastros ni huellas de los animales”, indicó.

Posteriormente, el operativo se trasladó a la localidad de San Carlos y se extendió hasta la zona límite con la provincia de Mendoza. Allí, el resultado fue el mismo: no se encontraron indicios de la presencia de los pumas. Según las presunciones oficiales, el video de los ejemplares puede haber sido tomado en territorio de la vecina provincia.

Publicidad

La hipótesis de Mendoza

Fernández señaló que una de las hipótesis más firmes apunta a que los animales hayan estado del lado de Mendoza, particularmente por la zona donde se encuentra el diferimiento olivícola de la empresa Argenceres. Ese predio, ubicado entre ambas provincias, cuenta con una superficie de aproximadamente 38.000 hectáreas, lo que facilitaría el desplazamiento de fauna silvestre sin ser detectada.

“Lógicamente, los animales han bajado a recuperar su hábitat natural y estos emprendimientos agrícolas están ubicados en su ruta. Por eso es habitual que se los encuentre dentro de las zonas cultivadas”, explicó el jefe policial.

Publicidad

Qué hacer ante un encuentro con un puma

Por su parte, Adolfo Torres, agente de la Secretaría de Ambiente en Sarmiento, brindó recomendaciones clave ante un eventual avistamiento. Remarcó que lo principal es no perder la calma y tratar de alejarse del animal sin provocarlo.

“El puma no ataca a los seres humanos porque no estamos dentro de su cadena alimentaria. Si llega a hacerlo es porque se siente amenazado”, sostuvo.

En ese sentido, aconsejó no incomodarlo, dejarlo tranquilo y permitir que se aleje. En caso de una situación más cercana, recomendó gritar, hacer ruido, levantar los brazos y retroceder lentamente.

Un video que encendió la alarma

El operativo se activó luego de que el video grabado en la noche del sábado pasado mostrara a dos pumas merodeando con total tranquilidad una finca de olivos. Las imágenes fueron registradas por dos hombres que circulaban en moto y rápidamente generaron preocupación en la comunidad.

Desde la Policía Rural y la Secretaría de Ambiente confirmaron que los rastrillajes continuarán durante toda la jornada y los días siguientes. Ante cualquier avistamiento, solicitaron comunicarse de inmediato con la comisaría al 44941009 o con la Policía Rural al 2645 20-9133 para activar los protocolos correspondientes.