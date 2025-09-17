Racing logró un triunfo clave al vencer 1-0 a Vélez en el estadio José Amalfitani por el primer duelo de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La Academia se impuso con un gol de Adrián “Maravilla” Martínez y llegará con ventaja al partido de vuelta en Avellaneda.

El conjunto dirigido por Racing dominó gran parte del encuentro en Liniers y encontró la apertura del marcador gracias a su delantero, que definió con precisión tras una jugada colectiva. Vélez mostró poco juego y no logró imponerse en su cancha.

La expulsión de Lisandro Magallán, cerca del cierre del primer tiempo, dejó al Fortín con un jugador menos, complicando su planteo táctico. Además, un gol del equipo local fue anulado por intervención del VAR, lo que generó reclamos del público presente.

El resultado dejó a Racing bien posicionado para definir la serie la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda. Mientras que, Vélez deberá revertir la desventaja si quiere seguir con vida en el certamen continental y aspirar a estar entre los cuatro mejores.