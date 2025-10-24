El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla que afecta a la zona centro y oeste de la provincia de San Juan, anticipando la llegada del peligroso viento Zonda. Según el reporte publicado en el portal del SMN, este fenómeno se manifestará durante la tarde de este viernes.

El pronóstico es de máxima precaución, ya que se espera que las ráfagas del cálido viento puedan alcanzar velocidades de hasta 90 km/h en las zonas más afectadas.

Los departamentos y áreas que se encuentran bajo esta advertencia meteorológica incluyen la Precordillera de Calingasta, la Precordillera de Iglesia, la Precordillera de Pocito, la Precordillera de Rivadavia, la Precordillera de Sarmiento, Ullum y Zonda.

El reporte del SMN detalla que la llegada del viento Zonda provocará varias alteraciones en el ambiente. Entre los efectos anticipados, se incluyen un aumento repentino de la temperatura y la presencia de condiciones de humedad relativa muy bajas. Además, este fenómeno puede generar una reducción de la visibilidad.