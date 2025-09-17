San Juan se alista para ser parte de una jornada histórica de reclamo en defensa de la educación superior pública. Este miércoles 17 de septiembre de 2025, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) liderará una Marcha Federal Universitaria que tendrá su epicentro en el microcentro, con una concentración prevista a partir de las 16:30 horas y el inicio del recorrido aproximadamente a las 17:00 horas.

El motivo central de esta movilización es el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que ha generado gran preocupación en todo el sistema educativo del país. El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, expresó en conferencia de prensa la firme postura de la institución: “Estamos convencidos y lo queremos manifestar, que el sistema universitario sanjuanino está comprometido con la lucha por el sostenimiento de las universidades”. Subrayó la importancia histórica de las universidades, destacando que "ya desde la época de Domingo Faustino Sarmiento, ha sido la columna vertebral de este país y tenemos que seguir manteniéndolo”.

La marcha en San Juan se enmarca en un contexto nacional donde las miradas estarán puestas en la manifestación en Capital Federal, donde agrupaciones estudiantiles y docentes llegarán al Congreso de la Nación. En paralelo, la Cámara de Diputados de la Nación estará debatiendo el rechazo remitido por el primer mandatario nacional sobre el financiamiento universitario.

Para la movilización en San Juan, se esperan cortes de calles debido a la masiva participación anticipada. La concentración inicial será en la intersección de calle Mendoza y avenida Ignacio de la Roza. Desde allí, la columna de manifestantes avanzará hacia el oeste por avenida Ignacio de la Roza hasta Alem, para luego girar hacia el norte hasta avenida Libertador. Posteriormente, se dirigirán hacia calle Caseros, continuando hacia el sur para conectar con Mitre. El tramo final de la marcha llevará a los participantes hasta calle Jujuy, entre Mitre e Ignacio de la Roza, donde se realizará un acto central.