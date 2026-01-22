El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, presentó su renuncia este jueves por motivos personales. El organismo quedará a cargo del licenciado Ernesto Gaspari, quien cuenta con una trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración.

Según un comunicado del Ministerio de Justicia, durante su gestión Starc “desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes”. Asimismo, continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional.

Comunicado oficial del Gobierno nacional.

Gaspari, su reemplazo, tendrá como objetivos consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, siguiendo las prioridades estratégicas del Gobierno.

Entre las últimas actividades de Starc al frente de la UIF, se destaca su viaje a Washington, donde se reunió con autoridades de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para intercambiar información sobre investigaciones en curso, incluida la relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). También participó el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford.

Ernesto Gaspari, el nuevo títular de la UIF.

Starc fue uno de los querellantes en el inicio del juicio de los cuadernos de las coimas, que investigan presuntas maniobras de corrupción de empresarios y ex funcionarios, incluida la expresidenta Cristina Kirchner. Sobre la recuperación de los fondos, señaló: “No podría decirle la posibilidad de recuperar el dinero de las coimas; no soy un adivino. Cuando asumí me encontré con que se habían ido los abogados de la UIF y muchas causas estaban en juicio oral”.

Starc llegó a la UIF tras la renuncia de Ignacio Yacobucci en abril del año pasado y su designación fue oficializada mediante el Decreto 256/2025. Tiene un extenso historial en investigación de delitos complejos y políticas de seguridad, con experiencia en seminarios y programas internacionales sobre lavado de dinero y corrupción económica.