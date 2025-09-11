Ricardo Darín anunció que se convertirá en abuelo y la noticia generó gran alegría entre sus seguidores. La confirmación llegó tras el embarazo de Úrsula Corberó y Chino Darín, quienes esperan su primer hijo. El actor habló por primera vez sobre esta feliz noticia y reveló cómo fue informado por la pareja.

En una entrevista desde Madrid, Darín narró con sinceridad la manera en que supo que se convertiría en abuelo. "Estamos muy felices, todos, toda la familia. Una de las cosas que más me reconforta es ver cómo a mucha gente le causa alegría", expresó durante la charla con Andy Kusnetzoff.

Cuando el conductor le preguntó cómo había recibido la noticia, el actor respondió: "Me lo dijeron de la manera más simple: 'Vas a ser abuelo'. Nosotros lo sabíamos hace rato pero esperamos a que se cumpla el tercer mes para saber que este todo bien, así fue y estamos felices".

Además, Darín reflexionó con humor sobre su nuevo rol: “Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela, le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”. También bromeó diciendo que es "medio abuelo desde que nació".

El actor destacó el cariño que recibieron al compartir la noticia: “Lo lindo es ver que la gente se ponga contenta, la cantidad de mensajes y cosas lindas que dicen es muy entusiasmante”. Esta celebración se siente en toda la familia, que vive días de mucha alegría.

La reacción de Darín fue especialmente esperada, dado que horas antes su esposa, Florencia Bas, y su hija, Clara, ya habían expresado su emoción tras el anuncio de Úrsula. Florencia compartió en redes un mensaje lleno de amor: “Me explota el corazón de alegría y amor” y agregó: “¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”.