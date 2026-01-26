Rivadavia y Zonda, los más afectados por el temporal en San Juan

Tras el intenso temporal de lluvias que afectó a la provincia desde la tarde del viernes 23 de enero, la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias informa que no se han recibido nuevos requerimientos de asistencia. El operativo, que se extendió durante toda la noche y la madrugada del sábado, logró una pronta contención de la situación, permitiendo que todas las personas evacuadas retornaran a sus viviendas.

El sábado, el trabajo se concentró en el relevamiento y asistencia en conjunto con el municipio de Rivadavia. Se asistió a 35 familias en el asentamiento Medalla Milagrosa y a 11 familias en La Morón Vieja. Asimismo, se procedió a la evacuación de 26 personas de las zonas de Callejón Atencio y La Quebrada. En el departamento de Zonda, la asistencia alcanzó a 50 familias por emergencias, registrándose además 5 autoevacuaciones preventivas.

El saldo más positivo se confirmó durante el domingo 25 de enero, cuando todas las personas evacuadas y autoevacuadas pudieron volver a sus viviendas, una vez que los equipos técnicos verificaron que las condiciones de habitabilidad eran seguras.

La labor de los equipos de emergencia fue extensa y coordinada. Además de las acciones en los focos principales, el sábado se realizaron intervenciones puntuales en Huaco (Jáchal) y en los departamentos de Caucete, 25 de Mayo y Chimbas. También se ejecutaron operativos preventivos en zonas de Pocito, Rawson, Calingasta y Ullum. Finalmente, durante la noche del domingo se realizó un monitoreo en Sarmiento y Pocito, donde se registraron precipitaciones pero sin que se generaran necesidades de asistencia.

Trabajo planificado ante nuevas lluvias

Ante el pronóstico meteorológico que anuncia probabilidades de lluvia durante toda la semana, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano mantendrá un estricto monitoreo de la situación con personal y equipos técnicos desplegados. El objetivo es evitar nuevas complicaciones e instar a las familias a realizar revisiones preventivas del estado de techos y paredes.

Para ello, se mantiene activo un protocolo de actuación basado en tres tipos de operativos:

