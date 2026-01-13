River Plate comenzó la temporada 2026 con actividad intensa en el mercado de pases, pero este lunes afrontó dos importantes contratiempos en sus planes para reforzar la delantera del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

La primera mala noticia fue la casi segura partida de Santino Andino, la joven promesa ofensiva de Godoy Cruz que había sido seguida por River y con la que ya existía un acuerdo previo. Sin embargo, el atacante argentino manifestó su intención de emigrar al fútbol europeo, con una oferta de más de 10 millones de euros desde Grecia que podría concretarse en pocos días, dejando prácticamente descartada su llegada al Millonario.

Apenas horas después, el club recibió otro revés al avanzar en las conversaciones con Maher Carrizo, figura de Vélez y uno de los nombres que Gallardo quería para reforzar el ataque. Según los informes, el propio jugador también priorizó la opción de seguir su carrera en Europa, lo que detuvo las negociaciones que tenían al Millonario y al Fortín cerca de un acuerdo económico.

Con estas dos bajas en sus planes ofensivos, el cuerpo técnico y la dirigencia de River deberán ahora reasignar prioridades y buscar alternativas en el mercado para apuntalar el ataque antes de que finalice el período de fichajes. Hasta el momento no surgieron nuevos nombres confirmados sobre la mesa de negociación.

River ya había integrado a la pretemporada a refuerzos como Fausto Vera y Matías Viña, quienes incluso sumaron minutos en el amistoso contra Millonarios en Montevideo, pero la ausencia de un delantero neto continúa siendo un desafío para la planificación de Gallardo de cara al inicio de la temporada oficial.

La dirigencia millonaria ahora deberá definir si insiste por otros objetivos o reestructura su enfoque de cara a lo que viene, mientras que Gallardo planifica la temporada que empieza con urgencias en ofensiva y pocas certezas en el mercado de pases.