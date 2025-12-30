De la extensa nómina de futbolistas que debían regresar a River Plate tras finalizar sus préstamos en distintos clubes, solo un grupo reducido fue seleccionado por Marcelo Gallardo para integrar el plantel en el inicio de la temporada 2026. Entre ellos, además del arquero Ezequiel Centurión, campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza, se encuentra Tomás Galván, quien volverá a ser considerado por el entrenador.

El regreso del mediocampista ofensivo de 25 años responde a una decisión directa de Gallardo, conforme con el rendimiento mostrado por Galván en Vélez durante 2025. Con la camiseta del conjunto de Liniers, el jugador surgido de las divisiones inferiores de River disputó 27 encuentros oficiales, convirtió cuatro goles y aportó una asistencia. Su desempeño despertó el interés de Vélez por renovar el préstamo, aunque la institución de Liniers no estaba en condiciones de afrontar la opción de compra fijada en 1.600.000 dólares. La propuesta no convenció a la dirigencia millonaria, que optó por repatriarlo de cara al nuevo ciclo.

Salvo que surja una oferta de venta considerada favorable durante el mercado de pases, Galván participará de la pretemporada que River iniciará el 3 de enero en San Martín de los Andes, donde el plantel realizará la parte más exigente de la preparación. El enganche viajará junto al grupo a la Patagonia con la mira puesta en el debut oficial frente a Barracas Central.

Con su retorno, River recupera a un jugador formado en el club que sumó minutos, continuidad y rodaje en Primera División, y que ahora buscará competir por un lugar en la consideración del cuerpo técnico para el 2026 que se aproxima.