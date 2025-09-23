La tranquilidad de Barrio Parque se vio alterada por un hecho de inseguridad que tuvo como víctima a Carolina “Pampita” Ardohain. La modelo se encontraba en España por compromisos laborales cuando un grupo de delincuentes ingresó a su casa y se llevó una caja fuerte. En el momento del asalto tampoco estaban sus hijos ni el personal que trabaja en la vivienda. Mientras los investigadores trabajan para dar con los delincuentes, la modelo tomó una tajante determinación con respecto a la seguridad de su vivienda: decidió colocar vidrios blindados y reforzados en toda la casa.

Los vidrieros en la casa de Pampita. (Foto: Movilpress)

Según informaron fuentes policiales, los ladrones actuaron con planificación previa: primero cortaron el suministro eléctrico para desactivar la alarma, luego entraron por la parte trasera de la casa, que da a las vías del tren. Una vez dentro, tuvieron tiempo de forzar el espacio donde estaba guardada la caja fuerte y retirarla por la puerta trasera.

La Policía de la Ciudad trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad del domicilio y de la zona lindera, mientras que la investigación quedó en manos de la Fiscalía N.º 48, a cargo de Eduardo Rosende.

El abogado Fernando Burlando precisó en declaraciones televisivas que el hecho habría ocurrido entre el viernes y la madrugada del sábado, y que los delincuentes fueron al menos seis o siete jóvenes, cubiertos con viseras y capuchas. “Se manejaron con absoluta impunidad, son profesionales del ‘escruche’. Estamos hablando de una organización”, advirtió.