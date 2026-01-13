Salud y Bienestar > Concientización
Romper el silencio: el objetivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión
POR REDACCIÓN
El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha crucial para generar conciencia sobre un trastorno que afecta a millones, reducir su estigma y promover la búsqueda de ayuda. En San Juan, esta jornada llega en un momento crítico: la creciente demanda de atención psicológica y psiquiátrica ha superado ampliamente la oferta disponible, dejando al descubierto una crisis en el sistema de salud mental provincial.
Comprendiendo la depresión
La depresión es un trastorno mental frecuente y grave, fundamentalmente distinto de las variaciones de ánimo habituales en la vida. Su sello característico es una tristeza persistente y una pérdida de interés o placer en actividades que antes se disfrutaban. Para ser considerado clínicamente relevante, este estado debe acompañarse de una incapacidad para realizar las actividades cotidianas y mantenerse durante al menos dos semanas.
Junto a estos síntomas centrales, suelen presentarse otros indicadores que completan el cuadro: alteraciones significativas en el apetito y el sueño (ya sea por exceso o por defecto), una constante pérdida de energía y fatiga, ansiedad, dificultades para concentrarse o tomar decisiones, sentimientos profundos de culpa o desesperanza, y, en los casos más graves, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio.
Precisamente, el suicidio constituye un riesgo real y severo asociado a la depresión no tratada. A nivel mundial, este trastorno es un factor clave y se posiciona como una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Globalmente, la depresión afecta a más de 300 millones de personas, siendo la principal causa de discapacidad. Es fundamental entender que su origen no es único, sino el resultado de una compleja interacción de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Por ello, no es un signo de debilidad personal ni de falta de carácter, y su aspecto más esperanzador es que tiene tratamiento eficaz.
Una demanda que desborda al sistema
En San Juan, el aumento en la visibilización de los problemas de salud mental, si bien positivo para la concientización, ha ejercido una presión sin precedentes sobre los servicios de atención. La demanda de consultas psicológicas y psiquiátricas ha crecido de manera sostenida, encontrando un sistema que no ha podido escalar su capacidad de respuesta al mismo ritmo.
Esta saturación se evidencia tanto en el sector público como en el privado y a través de las obras sociales. Los tiempos de espera para obtener un turno con un especialista se han extendido, y la disponibilidad de camas o espacios para intervenciones más intensivas es limitada. Esta brecha entre la necesidad urgente de la población y la capacidad de la red asistencial representa uno de los desafíos sanitarios más importantes que enfrenta la provincia en la actualidad.
¿Dónde buscar ayuda en San Juan?
A pesar de las dificultades del sistema, es imperativo no desistir en la búsqueda de apoyo. Existen vías de acceso que, aunque requieren paciencia y persistencia, son fundamentales para iniciar un tratamiento.
Atención Primaria y Hospitales Públicos: El primer y más accesible punto de contacto debe ser el centro de salud más cercano al domicilio o el consultorio de un médico clínico o de cabecera. Estos profesionales pueden realizar una primera evaluación, ofrecer contención inicial y gestionar la derivación a especialistas dentro del sistema público. En situaciones de urgencia o crisis (como ideación suicida activa), se debe acudir directamente al servicio de guardia del hospital público más próximo.
Colegio de Psicólogos de San Juan: Esta entidad gremial posee el registro oficial de todos los profesionales matriculados en la provincia. Constituye un recurso valioso para quienes buscan un psicólogo particular, ya que puede orientar en la búsqueda de profesionales especializados en distintos enfoques terapéuticos.
Apoyo Comunitario y Hábitos Saludables: Mientras se gestiona el acceso a un profesional, es vital no aislarse. Mantener el contacto, aunque sea mínimo, con familiares o amigos de confianza, puede ser un salvavidas. Incorporar actividad física regular (incluso una caminata diaria breve), y esforzarse por mantener hábitos regulares de alimentación y sueño, son pilares conductuales que pueden ayudar a estabilizar el estado anímico.
Mientras Mendoza lanza créditos de hasta un millón de dólares para potenciar la exportación tradicional de vino a granel, San Juan apuesta por un ambicioso plan de reconversión para modernizar sus viñedos y diversificar su producción. Dos provincias responden con estrategias distintas a la misma crisis global de consumo.