Romper el silencio: el objetivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión

El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha crucial para generar conciencia sobre un trastorno que afecta a millones, reducir su estigma y promover la búsqueda de ayuda. En San Juan, esta jornada llega en un momento crítico: la creciente demanda de atención psicológica y psiquiátrica ha superado ampliamente la oferta disponible, dejando al descubierto una crisis en el sistema de salud mental provincial.

Comprendiendo la depresión

La depresión es un trastorno mental frecuente y grave, fundamentalmente distinto de las variaciones de ánimo habituales en la vida. Su sello característico es una tristeza persistente y una pérdida de interés o placer en actividades que antes se disfrutaban. Para ser considerado clínicamente relevante, este estado debe acompañarse de una incapacidad para realizar las actividades cotidianas y mantenerse durante al menos dos semanas.

Junto a estos síntomas centrales, suelen presentarse otros indicadores que completan el cuadro: alteraciones significativas en el apetito y el sueño (ya sea por exceso o por defecto), una constante pérdida de energía y fatiga, ansiedad, dificultades para concentrarse o tomar decisiones, sentimientos profundos de culpa o desesperanza, y, en los casos más graves, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio.

Precisamente, el suicidio constituye un riesgo real y severo asociado a la depresión no tratada. A nivel mundial, este trastorno es un factor clave y se posiciona como una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Globalmente, la depresión afecta a más de 300 millones de personas, siendo la principal causa de discapacidad. Es fundamental entender que su origen no es único, sino el resultado de una compleja interacción de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Por ello, no es un signo de debilidad personal ni de falta de carácter, y su aspecto más esperanzador es que tiene tratamiento eficaz.

Una demanda que desborda al sistema

En San Juan, el aumento en la visibilización de los problemas de salud mental, si bien positivo para la concientización, ha ejercido una presión sin precedentes sobre los servicios de atención. La demanda de consultas psicológicas y psiquiátricas ha crecido de manera sostenida, encontrando un sistema que no ha podido escalar su capacidad de respuesta al mismo ritmo.

Esta saturación se evidencia tanto en el sector público como en el privado y a través de las obras sociales. Los tiempos de espera para obtener un turno con un especialista se han extendido, y la disponibilidad de camas o espacios para intervenciones más intensivas es limitada. Esta brecha entre la necesidad urgente de la población y la capacidad de la red asistencial representa uno de los desafíos sanitarios más importantes que enfrenta la provincia en la actualidad.

¿Dónde buscar ayuda en San Juan?

A pesar de las dificultades del sistema, es imperativo no desistir en la búsqueda de apoyo. Existen vías de acceso que, aunque requieren paciencia y persistencia, son fundamentales para iniciar un tratamiento.