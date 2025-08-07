Este 7 de agosto se celebrará el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, con distintas actividades religiosas en toda la provincia de San Juan. Las comunidades comenzaron las novenas y triduos el pasado 29 de julio, y se preparan para vivir las procesiones y misas centrales este jueves.

La celebración principal será en el Santuario de la Capilla San Cayetano, ubicado en el Barrio Parque Industrial, Chimbas. Allí, la jornada comenzará con una procesión a las 16:00 horas por las calles del barrio, seguida de una misa a las 17:30 y otra misa de cierre a las 20:00 horas. Además, durante la mañana y la siesta se celebrarán misas a las 8:00, 10:00, 12:00 y 14:00, y se realizarán bautismos a las 11:00.

La Catedral de San Juan, en la capital provincial, celebra el triduo desde el lunes 4 hasta el jueves 7 de agosto a las 19:00 horas. Ese último día, se realizará la tradicional bendición del pan, el agua y los trabajadores.

En Albardón, la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Andacollo organiza un triduo desde el 4 hasta el 7 de agosto, con adoración eucarística a las 17:00 horas y misa a las 18:00. El día jueves, a las 17:00, los fieles participarán de una procesión por calles céntricas.

También la Comunidad de Las Lagunas celebrará con una procesión y misa el jueves a las 18:00 horas. En 9 de Julio, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario viene realizando la novena desde el 29 de julio, en casas de vecinos. El 7 de agosto, la misa y procesión será a las 16:00 horas, en la gruta del santo.

La Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, en Albardón, también participa con la novena a San Cayetano desde el 29 de julio. Cada día a las 19:30 se reza el rosario y a las 20:00 se celebra la misa. El jueves 7, la procesión será alrededor de la plaza, desde las 19:30.

En la Parroquia María Madre de Dios, el triduo se celebra del 4 al 6 de agosto a las 18:00, y el jueves 7 la procesión está prevista para las 17:00, frente a la gruta.

Las distintas comunidades han centrado sus intenciones en pedir por pan, salud y trabajo para todos los hogares sanjuaninos. Las celebraciones mantienen viva la tradición popular en torno a San Cayetano, uno de los santos más convocantes del calendario religioso en Argentina.