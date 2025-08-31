Publicidad
Provinciales

San Juan: el estado de las rutas provinciales tras las lluvias y neblina del 30 de agosto

La Dirección Provincial de Vialidad informó que varios tramos presentan tránsito con precaución por lluvias, neblina y lloviznas. Recomiendan evitar viajar de noche por tormenta.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Desde la dirección pidieron precaución. Foto gentileza. 

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) dio a conocer el parte oficial sobre el estado de las rutas en San Juan correspondiente al sábado 30 de agosto de 2025, a las 19:39 horas.

En varios departamentos de la provincia se registraron lluvias, neblinas y lloviznas intermitentes, lo que llevó a declarar la mayoría de los tramos como “transitables con precaución”.

Detalle por departamento:

  • Iglesia:

    • RP 430 (Angualasto – Parque Nacional San Guillermo): Transitable con precaución, con equipos de la empresa Vicuña trabajando en la zona.

    • RP 436: Transitable con precaución por neblina en la zona de El Colorado.

  • Sarmiento:

    • Todas las rutas provinciales transitables con precaución por lloviznas intermitentes.

  • Ullum:

    • RP 414, a la altura de Quebrada de las Burras: Transitable con precaución por lluvia y neblina.

  • Calingasta:

    • RP 12: Transitable con precaución por lluvias en la zona.

  • Jáchal:

    • Todas las rutas provinciales transitables con precaución por leve llovizna.

  • Valle Fértil:

    • RP 510: Transitable con precaución por llovizna.

En tanto, la DPV aclaró que el resto de las rutas provinciales también se encuentran transitables con precaución y emitió una recomendación clave: evitar los viajes nocturnos debido a la tormenta.

