La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) dio a conocer el parte oficial sobre el estado de las rutas en San Juan correspondiente al sábado 30 de agosto de 2025, a las 19:39 horas.

En varios departamentos de la provincia se registraron lluvias, neblinas y lloviznas intermitentes, lo que llevó a declarar la mayoría de los tramos como “transitables con precaución”.

Detalle por departamento:

Iglesia: RP 430 (Angualasto – Parque Nacional San Guillermo): Transitable con precaución, con equipos de la empresa Vicuña trabajando en la zona. RP 436: Transitable con precaución por neblina en la zona de El Colorado.

Sarmiento: Todas las rutas provinciales transitables con precaución por lloviznas intermitentes.

Ullum: RP 414, a la altura de Quebrada de las Burras: Transitable con precaución por lluvia y neblina.

Calingasta: RP 12: Transitable con precaución por lluvias en la zona.

Jáchal: Todas las rutas provinciales transitables con precaución por leve llovizna.

Valle Fértil: RP 510: Transitable con precaución por llovizna.



En tanto, la DPV aclaró que el resto de las rutas provinciales también se encuentran transitables con precaución y emitió una recomendación clave: evitar los viajes nocturnos debido a la tormenta.