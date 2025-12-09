A partir de febrero de 2026, los seis departamentos mineros de San Juan contarán con cuatro nuevas tecnicaturas universitarias en modalidad híbrida, fortaleciendo la formación profesional y ampliando la infraestructura educativa con seis nuevas aulas que se suman a las ya existentes. Las carreras beneficiarán a estudiantes de Sarmiento, Ullúm, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil e Iglesia, fomentando el desarrollo económico y promoviendo el arraigo en sus comunidades.

El proyecto se formalizó mediante actas complementarias al Convenio Marco de Asistencia y Cooperación firmado entre el Gobierno de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Las nuevas tecnicaturas serán: Marketing Digital y Seguridad Ambiental, ofrecidas por la UCCuyo; e Industria Alimentaria y Mantenimiento de Maquinaria Pesada, a cargo de la UNSJ. Actualmente, bajo la modalidad de Aula Híbrida, se dictan también Operaciones de Mina, Procesamiento de Minerales, Administración de Empresas y Desarrollo de Software.

Publicidad

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea Fontivero, destacó la importancia de esta iniciativa: “Debemos confiar en los jóvenes y brindarles las herramientas académicas para que estén a la altura de los desafíos actuales y de las comunidades que integran. Este proyecto promueve oportunidades educativas en zonas alejadas, evitando la migración hacia centros urbanos y capacitando en sectores estratégicos para el crecimiento de la provincia”.

Se prevé que las nuevas tecnicaturas reciban a 900 estudiantes, de los cuales 125 fueron seleccionados de entre 5.000 postulantes en la primera convocatoria. Con estas incorporaciones, la provincia contará con ocho carreras técnicas universitarias y 12 aulas híbridas, consolidando a San Juan como un polo educativo que combina desarrollo regional y formación profesional de calidad.