San Martín sigue moviéndose con intensidad en el mercado de pases y este jueves oficializó una nueva incorporación para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Se trata de Víctor Emanuel Aguilera, defensor central que llega desde Defensa y Justicia y se suma al ambicioso armado del plantel verdinegro.

El futbolista ya se encuentra en la provincia, firmó su vínculo contractual con la institución y comenzó a entrenarse junto al resto del plantel, por lo que estará disponible para el entrenador Ariel Martos de cara al inicio del campeonato. Su llegada refuerza una zona clave del equipo, en un torneo largo y exigente como la Primera Nacional.

Con esta incorporación, el cuerpo técnico continúa fortaleciendo la última línea, sumando alternativas y competencia interna en defensa, uno de los objetivos principales del mercado para construir un equipo sólido y equilibrado.

Hasta el momento, San Martín confirmó una extensa nómina de refuerzos para la próxima temporada. En defensa se incorporaron Federico Murillo y Facundo Nadalin (laterales derechos), Hernán Zuliani y Guillermo Acosta (laterales izquierdos), y Manuel Cocca, Mauro Osores y Víctor Emanuel Aguilera como defensores centrales.

En el mediocampo llegaron Gabriel Hachen, Ramiro Rumbolo, Leonardo Monje y Diego Mercado, mientras que en la delantera se sumaron Alex Salcedo, Carlo Lattanzio, Genaro Rossi, Nicolás Lachetti, Nazareno Fúnez y Bruno Juncos, completando un plantel con múltiples variantes.

De esta manera, el Verdinegro continúa acumulando nombres y jerarquía, con la mirada puesta en llegar de la mejor forma al arranque del torneo y ser protagonista en la lucha por el ascenso durante la temporada 2026.