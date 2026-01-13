Publicidad
San Martín ratificó su lugar en la Primera de AFA con Juveniles y Proyección

El club de Concepción confirmó que en 2026 seguirá compitiendo en la máxima categoría, fruto del trabajo y la inversión en divisiones formativas.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Juveniles y Categoría Proyección continuarán en Primera División de AFA, fortaleciendo el proyecto de formación del Verdinegro.

El Club Atlético San Martín de San Juan informó oficialmente que durante el año 2026 continuará participando en Primera División de AFA con sus categorías Juveniles y la Categoría Proyección. Esta noticia representa un importante logro deportivo e institucional para la entidad de Concepción.

Desde la institución destacaron que esta continuidad no solo refleja el buen rendimiento alcanzado en las divisiones formativas, sino también una fuerte inversión destinada a seguir potenciando el desarrollo integral de los jóvenes futbolistas. “Esto representa un gran logro y una gran inversión para poder seguir potenciando junto con el crecimiento de la infraestructura a nuestras divisiones formativas. ”, comunicaron desde el club.

La permanencia en la máxima categoría del fútbol juvenil argentino permite a San Martín medirse con los clubes más importantes del país, garantizando un alto nivel de competencia, fundamental para el desarrollo deportivo y humano de los jugadores.

Asimismo, desde Concepción remarcaron que este tipo de iniciativas jerarquiza el trabajo formativo que se viene realizando y consolida al club como una referencia en la formación de futbolistas en la región. La apuesta por las inferiores y la Proyección forma parte de un proyecto a largo plazo, orientado a fortalecer el presente y el futuro de la institución.

De esta manera, San Martín reafirma su compromiso con las divisiones formativas, entendidas como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento deportivo, institucional y social del club.

