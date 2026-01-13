El Club Atlético San Martín de San Juan informó oficialmente que durante el año 2026 continuará participando en Primera División de AFA con sus categorías Juveniles y la Categoría Proyección. Esta noticia representa un importante logro deportivo e institucional para la entidad de Concepción.

Desde la institución destacaron que esta continuidad no solo refleja el buen rendimiento alcanzado en las divisiones formativas, sino también una fuerte inversión destinada a seguir potenciando el desarrollo integral de los jóvenes futbolistas. “Esto representa un gran logro y una gran inversión para poder seguir potenciando junto con el crecimiento de la infraestructura a nuestras divisiones formativas. ”, comunicaron desde el club.

La permanencia en la máxima categoría del fútbol juvenil argentino permite a San Martín medirse con los clubes más importantes del país, garantizando un alto nivel de competencia, fundamental para el desarrollo deportivo y humano de los jugadores.

Asimismo, desde Concepción remarcaron que este tipo de iniciativas jerarquiza el trabajo formativo que se viene realizando y consolida al club como una referencia en la formación de futbolistas en la región. La apuesta por las inferiores y la Proyección forma parte de un proyecto a largo plazo, orientado a fortalecer el presente y el futuro de la institución.

De esta manera, San Martín reafirma su compromiso con las divisiones formativas, entendidas como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento deportivo, institucional y social del club.