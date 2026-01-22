En un verano signado por la combinación de temperaturas extremas y lluvias intermitentes, San Juan se posiciona como una de las provincias que está conteniendo el avance del virus, aunque el mosquito ya está establecido en esta región con un promedio bajo de humedad.

Según los últimos reportes epidemiológicos, la situación en la provincia se mantiene bajo una "vigilancia estricta". Aunque por el momento, no hay casos positivos y confirmados, el mosquito transmisor de la enfermedad ya está adaptado al clima sanjuanino. En contacto con el doctor Sergio Melli, subjefe del Programa de Vectores, dependiente del Ministerio de Salud, dijo que “intensificamos lo que llamamos el monitoreo del mosquito, básicamente el vector transmisor.

"Desde la primera semana de octubre, venimos monitoreando, del material que colectamos se lleva al laboratorio entomológico y se analizan las muestras. ¿Qué detectamos?, la presencia del huevo del mosquito. Y se interviene de esa manera para determinar cuáles son los criaderos de mosquitos. Esto lo analizamos semana por semana, si la actividad de los criaderos disminuyen o aumentan", dijo Melli a DIARIO HUARPE.

El especialista explicó cómo es el proceso de control del vector: “Eso se hace a través una serie de sensores de ovipostura que es un recipiente con agua al que se le coloca un objeto adentro que puede ser un papel o tipo de cartón, o paleta de madera, como un bajalenguas y se coloca estratégicamente en determinados lugares del Gran San Juan y en distintos departamentos. Los recipientes se ponen fuera de la vivienda y otra dentro de la vivienda”.

Por tal motivo, instó a la comunidad a seguir extremando medidas preventivas para que el insecto no se reproduzca. “Necesitamos que la gente elimine y evite que se generen nuevos criaderos en la vivienda. Cualquier objeto donde pueda acumularse un poco de agua de lluvia, ya es la condición ideal para que el mosquito anide sus huevos y se transforme en un criadero”.

También agregó: “Las medidas que tomamos básicamente son muy estrictas y trabajamos estrechamente con los municipios. También instamos a que la población, haga con frecuencia el desagote de las acequias y las campañas de descacharrizado. Vamos por las casas de los vecinos a que eliminen las cosas inservibles en los en el patios”.

Meli remarcó que “En San Juan, no tenemos circulación del virus en San Juan, no está la enfermedad presente. Lo que sí tenemos en circulación es el mosquito, el vector transmisor, que ya se adaptó a nuestro medio ambiente. Aunque San Juan sea una provincia no muy húmeda, el mosquito aprovecha todas las oportunidades para reproducirse dentro de nuestras viviendas”.

Pese a que en otras temporadas pasadas hubo casos y hasta pacientes que fallecieron por el dengue, actualmente afirmó el funcionario que el país aún no está en período de brote. Sí es más preocupante con lo que ocurren con las provincias endémicas del norte, pero es probable que a nosotros nos aparezca un caso importado. No hay todavía algo así en este momento, porque tenemos una ventaja estratégica a la vigilancia del vector”.

“Mientras mantengamos bajo control y la eliminación de los criaderos de las viviendas, tendremos mucha ventaja y las posibilidades de transmisión se reducirán notablemente”, indicó a este medio.

“Si bien nuestro pico de actividad del mosquito es en febrero, seguiremos controlando después de abril, por más que empiece a hacer frío, no significa que el mosquito muera o desaparezca automáticamente. Pondrá menos huevos, es el patrón de comportamiento que observamos”, aseveró el especialista.

Respecto a la conducta ciudadana de los vecinos, dijo que “hubo un gran cambio positivo en la gente, desde 2024, ha tomado más conciencia sin embargo, nos queda mucho trabajo por hacer todavía, aun así, no está resuelto el problema, no podemos hacer futurología. Pero sí, es estar preparados para lo que será febrero”.

Sobre la vacunación

Además, de eliminar los criaderos de mosquitos, otro aspecto de la prevención complementaria, es la vacunación. San Juan continúa trabajando en la distribución y aplicación de la vacuna en todos los centros de salud.

La vacunación sigue dirigida a personas que ya padecieron la enfermedad (para evitar cuadros graves de reinfección) y personal esencial de salud y seguridad. Mientras que para pacientes de riesgo, se mantiene la atención a personas de entre 4 y 59 años con comorbilidades certificadas.

Y la recomendación sigue vigente ante la posible aparición de síntomas como fiebre alta, dolor detrás de los ojos o dolores musculares intensos, se solicita no automedicarse y concurrir al centro de salud más cercano.