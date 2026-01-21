Susana Giménez y Marley, fin de una amistad por culpa de un insólito motivo

La histórica relación entre Susana Giménez y Marley, dos figuras centrales de Telefe, atraviesa una crisis profunda tras las transformaciones internas de la emisora.

Según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, el vínculo personal y profesional se ha visto seriamente dañado debido a cambios tras el recambio de dueños: "Posiblemente se rompa una amistad de décadas, o quizás ya se rompió". El periodista marcó un punto de quiebre concreto al asegurar que "Susana no formará más parte del programa de Marley".

Esta determinación fue tomada exclusivamente por la conductora, quien "decidió no formar más parte, por lo menos hasta nuevo aviso, de Por el Mundo, el programa de Marley". Ante esta elección, el cronista señaló que "Marley está emocionalmente afectado".

El distanciamiento se habría profundizado tras la última experiencia en Estambul, donde "en el último viaje a Turquía, Susana no se habría sentido tan a gusto". Etchegoyen detalló que "Marley no se tomó bien que Susana no participe de algunos momentos en ese programa", citando como ejemplo la entrevista a Mauro Icardi.

El contexto laboral en el canal también ha mutado, influyendo en la dinámica de los viajes. Anteriormente, "Telefe financiaba el ciclo de Marley y ahora es la productora del conductor la que lleva adelante todo". Respecto al presente de la diva, el periodista afirmó que "la actualidad de ella es totalmente diferente a la de siempre".

Desde inicios de 2025, Susana ya no cuenta con un productor que la reciba en cada reunión ni cobra sueldo sin trabajar. Pese a esto, su participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México sigue firme debido a que esos proyectos "ya está dentro del presupuesto de Telefe".