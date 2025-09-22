El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, permanece en terapia intensiva luego de un grave accidente de moto ocurrido en Moreno. Su ex pareja, Daniela Celis, compartió un nuevo parte médico que detalla la delicada situación del influencer, generando gran preocupación entre sus seguidores.

De acuerdo al informe médico, Thiago se encuentra sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Los pulmones son los órganos más comprometidos, siendo allí donde se concentra la lesión más grave. La cirugía de tórax y abdomen que se le realizó evoluciona de manera favorable, aunque los médicos no descartan nuevas intervenciones, incluyendo una posible cirugía torácica adicional.

El parte también revela otras lesiones de consideración: se le extirpó el bazo, presenta daños en el hígado y varias costillas fracturadas. A pesar de esto, su estabilidad hemodinámica es una buena señal, aunque la recuperación será lenta y progresiva, dependiendo de cómo su organismo responda al tratamiento.

Desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde se encuentra internado, Daniela Celis hizo un llamado a la solidaridad. A través de sus redes sociales pidió una cadena de oración por la pronta recuperación de Thiago. “Pedimos sanación del cielo para que mejoren”, escribió, compartiendo la angustia de la familia mientras el joven lucha por su vida.