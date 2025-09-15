El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes 15 de septiembre en San Juan una jornada estable y con muy buenas condiciones del tiempo. Según el informe oficial, el cielo se mantendrá despejado durante todo el día, sin probabilidades de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un inicio de semana a pleno sol.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9°C en la madrugada y una máxima que alcanzará los 23°C durante la tarde. El ambiente será fresco en las primeras horas, pero con el correr de la mañana y el mediodía el termómetro irá en ascenso, ofreciendo un clima templado y agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople leve a moderado, del sector sudeste por la madrugada, rotando al este por la mañana y la tarde, para volver al sudeste en la noche. Las velocidades estimadas estarán entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas significativas previstas.

El panorama para el resto de la semana anticipa condiciones mayormente estables, aunque con un aumento de la temperatura hacia el martes, cuando la máxima podría acercarse a los 29°C, antes de descender levemente en los días siguientes.