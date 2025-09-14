Publicidad
La Expo Olivícola fue vitrina de la industria local

El Centro de Convenciones Barrena Guzmán fue escenario este domingo de una nueva edición de la feria que celebra al olivo y su industria. Productores locales ofrecieron aceites, aceitunas y degustaciones, mientras familias disfrutaron de food trucks y un ambiente festivo.

Por Yanina Paez

Hace 5 horas
El aceite de oliva sanjuanino es reconocido en todo el país. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Con el olivo como emblema y la producción sanjuanina como carta de presentación, este domingo se desarrolló una nueva edición de la Expo Olivícola en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán. A partir de las 17 horas, la feria reunió a productores, emprendedores y público en general en una jornada que combinó degustaciones, ventas directas y propuestas recreativas.

Organizada por el Ministerio de Producción, Innovación y Trabajo, la exposición ofreció un completo recorrido por el universo del olivo: aceites de alta gama, aceitunas en distintas variedades, productos regionales y hasta cremas elaboradas con extractos de la planta. La actividad invitó a conocer de cerca los procesos y usos de este símbolo de la agroindustria local, al tiempo que abrió oportunidades de comercialización y promoción para los pequeños y grandes elaboradores de la provincia.

Productores locales ofrecieron aceites y demás productos. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE

“Estamos realizando este encuentro que ya es tradicional en San Juan, donde se exhiben productos que integran nuestra oferta exportable, como aceites, aceitunas y otros derivados”, explicó a DIARIO HUARPE el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso. “A pedido del gobernador Marcelo Orrego, que nos solicitó potenciar las exportaciones, trabajamos junto al ministro y al secretario para impulsar estos espacios de encuentro entre productores y consumidores”, agregó.

La aceituna fue la gran protagonista de la jornada. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE

El paseo no solo estuvo marcado por los sabores. Food trucks y degustaciones guiadas sumaron un toque lúdico a la propuesta, creando un clima distendido y familiar que acompañó la final del concurso de la Pizza Sanjuanina, que se desarrolló en el escenario principal. Entre los stands, los visitantes pudieron descubrir innovaciones y productos únicos, como helados elaborados con aceite de oliva, que despertaron la curiosidad de los asistentes.

Dulces y quesos también formaron parte de la jornada. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE

