Con el olivo como emblema y la producción sanjuanina como carta de presentación, este domingo se desarrolló una nueva edición de la Expo Olivícola en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán. A partir de las 17 horas, la feria reunió a productores, emprendedores y público en general en una jornada que combinó degustaciones, ventas directas y propuestas recreativas.

Organizada por el Ministerio de Producción, Innovación y Trabajo, la exposición ofreció un completo recorrido por el universo del olivo: aceites de alta gama, aceitunas en distintas variedades, productos regionales y hasta cremas elaboradas con extractos de la planta. La actividad invitó a conocer de cerca los procesos y usos de este símbolo de la agroindustria local, al tiempo que abrió oportunidades de comercialización y promoción para los pequeños y grandes elaboradores de la provincia.

Publicidad

Productores locales ofrecieron aceites y demás productos. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE

“Estamos realizando este encuentro que ya es tradicional en San Juan, donde se exhiben productos que integran nuestra oferta exportable, como aceites, aceitunas y otros derivados”, explicó a DIARIO HUARPE el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso. “A pedido del gobernador Marcelo Orrego, que nos solicitó potenciar las exportaciones, trabajamos junto al ministro y al secretario para impulsar estos espacios de encuentro entre productores y consumidores”, agregó.

La aceituna fue la gran protagonista de la jornada. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE

El paseo no solo estuvo marcado por los sabores. Food trucks y degustaciones guiadas sumaron un toque lúdico a la propuesta, creando un clima distendido y familiar que acompañó la final del concurso de la Pizza Sanjuanina, que se desarrolló en el escenario principal. Entre los stands, los visitantes pudieron descubrir innovaciones y productos únicos, como helados elaborados con aceite de oliva, que despertaron la curiosidad de los asistentes.

Publicidad

Dulces y quesos también formaron parte de la jornada. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE