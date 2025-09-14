Salud y Bienestar > Diseño funcional
Cómo decorar la habitación de los niños para fomentar su desarrollo y bienestar
POR REDACCIÓN
Diseñar el dormitorio de los niños va más allá de la estética, ya que influye directamente en el desarrollo de sus percepciones y en la formación de su personalidad. A medida que crecen, sus necesidades cambian y el espacio donde juegan, estudian y descansan debe evolucionar para acompañar esos cambios.
Una buena estrategia para decorar es partir de los gustos o intereses del niño. Por ejemplo, si un pequeño está fascinado por los dinosaurios, su habitación tendrá una base decorativa muy diferente a la de una niña atraída por las matemáticas. Esto permite que el ambiente sea un reflejo auténtico de su mundo interior.
Para lograr un espacio armonioso y funcional es fundamental seleccionar colores adecuados, muebles prácticos y objetos que estimulen la creatividad y el aprendizaje, siempre respetando el presupuesto familiar. La combinación de estos elementos contribuye a un entorno limpio y equilibrado.
Funcionalidad y adaptabilidad son clave: cada temporada surgen nuevas tendencias en decoración infantil, por lo que elegir muebles versátiles es una decisión inteligente. Por ejemplo, una cuna convertible en cama individual facilita la transición y ahorra espacio. Asimismo, una cómoda con varios cajones no solo organiza sino que, dependiendo del color elegido, puede convertirse en el punto focal de la habitación.
El Ministerio de Gobierno puso en marcha un sistema digital para que los ciudadanos puedan acceder directamente a sus boletas de pago de infracciones de tránsito labradas en la Policía de San Juan. El trámite se realiza de manera online, con requisitos básicos y la posibilidad de impresión en papel.
El Ministerio de Gobierno puso en marcha un sistema digital para que los ciudadanos puedan acceder directamente a sus boletas de pago de infracciones de tránsito labradas en la Policía de San Juan. El trámite se realiza de manera online, con requisitos básicos y la posibilidad de impresión en papel.
Tras la victoria kirchnerista en Buenos Aires, Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei al que acusó de no interpretar el mensaje de las urnas y de llevar adelante un programa de ajuste “contractivo y antiindustrial”. Además, buscó bajar tensiones en el peronismo y confirmó que planea visitar a Cristina Kirchner.