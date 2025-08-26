El pronóstico del tiempo para este martes en San Juan indica condiciones agradables, ideales para actividades al aire libre. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C.

El cielo se mantendrá despejado durante todo el día, lo que permitirá una jornada soleada. El viento estará calmo, y la humedad se mantendrá en niveles bajos, por lo que la sensación térmica será similar a la temperatura real.

Publicidad

Para la mañana, se espera un ambiente frío, por lo que será necesario salir abrigado temprano. Sin embargo, a medida que avance el día, el clima se volverá más agradable, con temperaturas que superarán los 20 °C hacia la tarde.

El SMN recomienda tomar precauciones frente a la amplitud térmica, ya que el contraste entre la mañana fresca y la tarde templada puede generar cambios bruscos en la sensación térmica.

Publicidad

Los próximos días mantendrán la tendencia de mañanas frías y tardes cálidas, con máximas que se ubicarán en torno a los 24 °C, de acuerdo al pronóstico extendido.