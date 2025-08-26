Provinciales > Servicio Meteorológico
Tiempo en San Juan para este martes 26 de agosto
POR REDACCIÓN
El pronóstico del tiempo para este martes en San Juan indica condiciones agradables, ideales para actividades al aire libre. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C.
El cielo se mantendrá despejado durante todo el día, lo que permitirá una jornada soleada. El viento estará calmo, y la humedad se mantendrá en niveles bajos, por lo que la sensación térmica será similar a la temperatura real.
Para la mañana, se espera un ambiente frío, por lo que será necesario salir abrigado temprano. Sin embargo, a medida que avance el día, el clima se volverá más agradable, con temperaturas que superarán los 20 °C hacia la tarde.
El SMN recomienda tomar precauciones frente a la amplitud térmica, ya que el contraste entre la mañana fresca y la tarde templada puede generar cambios bruscos en la sensación térmica.
Los próximos días mantendrán la tendencia de mañanas frías y tardes cálidas, con máximas que se ubicarán en torno a los 24 °C, de acuerdo al pronóstico extendido.