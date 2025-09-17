Según informó el organismo, el 6 de junio de 2025 se dictó la Resolución E.P.R.E. Nº 508/25, mediante la cual se estableció el monto de la deuda consolidada en $550.162.640. Esta cifra, expresada en valores de abril de 2025, corresponde a consumos realizados hasta enero de este año, y debe ser actualizada con los intereses que correspondan hasta el momento del efectivo pago.

La deuda surge de una auditoría técnica y comercial exhaustiva, solicitada en 2024 por el propio Municipio de Caucete. En ese proceso se analizaron informes de ambas partes, y ante situaciones de duda, el E.P.R.E. aplicó el principio “in dubio pro usuario”, es decir, resolviendo los puntos no categóricos a favor del Municipio.

Acuerdo firmado y luego cuestionado

Posteriormente, el 4 de julio de 2025, se firmó un acta entre el Municipio y D.E.C.S.A., en la que ambas partes aceptaron cumplir con lo dispuesto por la Resolución del E.P.R.E. y acordaron que cualquier eventual diferencia sería elevada a consulta del organismo regulador.

Además, personal del E.P.R.E. mantuvo diversas reuniones con representantes de D.E.C.S.A. y autoridades municipales, a fin de resolver dudas respecto de la implementación del procedimiento propuesto en la resolución.

Posible acción judicial y advertencia sobre el sistema eléctrico

A pesar de estos avances, el E.P.R.E. informó que no ha recibido información oficial sobre la cancelación de la deuda. En cambio, a partir de publicaciones en redes sociales del 12 de septiembre y trascendidos periodísticos, se supo que la Municipalidad de Caucete habría interpuesto una acción judicial de nulidad contra la Resolución E.P.R.E. Nº 508/25.

Si bien el organismo aclara que respeta el derecho del Municipio a recurrir a la Justicia, asegura que una vez notificado formalmente presentará todos los fundamentos técnicos y legales que respaldan la resolución, la cual cuenta con presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria.

Riesgos para el sistema eléctrico provincial

Finalmente, el E.P.R.E. enfatizó que la resolución no solo calculó la deuda de la forma más equitativa posible, sino que también propuso un procedimiento para que el Municipio pueda avanzar en la instalación de medidores y así regularizar su situación hacia el futuro.

El organismo advirtió que la persistencia de una deuda de esta magnitud representa un riesgo para la previsibilidad del Sistema Eléctrico Provincial, afectando la sostenibilidad económica del servicio, que debe garantizarse para todas las personas usuarias de la provincia.