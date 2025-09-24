Huarpe Deportivo > Protagonistas otra vez
Tras 28 años, Racing vuelve a estar en una semifinal de Copa Libertadores
POR REDACCIÓN
Racing sigue haciendo historia en el fútbol Internacional. Bajo la conducción de Gustavo Costas, la Academia logró meterse en semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a Vélez, cortando una sequía de 28 años sin alcanzar esta instancia.
El entrenador había dejado claro al asumir que su objetivo era devolverle a Racing la gloria internacional, después de la Supercopa de 1988 y la reciente Copa Sudamericana 2024, obtenida frente a Cruzeiro en Paraguay. La victoria ante Vélez le permitió al equipo de Avellaneda continuar con su buena racha y acercarse a un nuevo título continental.
El equipo de Costas también se destacó en la fase de grupos de esta Libertadores, quedando primero entre los argentinos y tercero en la tabla general, solo detrás de Palmeiras y San Pablo. La definición de la semifinal será en el Cilindro, contra el ganador de la llave entre Estudiantes y Flamengo.
Racing ya tiene antecedentes de llegar lejos en la Copa Libertadores: en 1997 avanzó hasta semifinales, pero perdió ante Sporting Cristal, y anteriormente había quedado eliminado en cuartos de final en 2015 y 2023, todas veces frente a equipos argentinos. La última vez que ganó una semifinal de torneo internacional fue en 1967, año en que se coronó campeón de la Libertadores.
El triunfo contra Vélez (2-0 global) representa un nuevo logro para Costas y su equipo, que buscan acercarse al sueño de levantar nuevamente el trofeo más importante de clubes en América, consolidando a Racing como protagonista del continente.