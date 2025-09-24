Racing sigue haciendo historia en el fútbol Internacional. Bajo la conducción de Gustavo Costas, la Academia logró meterse en semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a Vélez, cortando una sequía de 28 años sin alcanzar esta instancia.

El entrenador había dejado claro al asumir que su objetivo era devolverle a Racing la gloria internacional, después de la Supercopa de 1988 y la reciente Copa Sudamericana 2024, obtenida frente a Cruzeiro en Paraguay. La victoria ante Vélez le permitió al equipo de Avellaneda continuar con su buena racha y acercarse a un nuevo título continental.

El equipo de Costas también se destacó en la fase de grupos de esta Libertadores, quedando primero entre los argentinos y tercero en la tabla general, solo detrás de Palmeiras y San Pablo. La definición de la semifinal será en el Cilindro, contra el ganador de la llave entre Estudiantes y Flamengo.

Racing ya tiene antecedentes de llegar lejos en la Copa Libertadores: en 1997 avanzó hasta semifinales, pero perdió ante Sporting Cristal, y anteriormente había quedado eliminado en cuartos de final en 2015 y 2023, todas veces frente a equipos argentinos. La última vez que ganó una semifinal de torneo internacional fue en 1967, año en que se coronó campeón de la Libertadores.

El triunfo contra Vélez (2-0 global) representa un nuevo logro para Costas y su equipo, que buscan acercarse al sueño de levantar nuevamente el trofeo más importante de clubes en América, consolidando a Racing como protagonista del continente.



