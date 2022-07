¡Tremendo! Tras retener la corona en UFC 276 Israel Adesanya definió a su próximo rival

Israel Adesanya (23-1 MMA, 12-1 UFC) tiene listo el nombre de su próximo oponente y es furor. Alex Pereira (6-1 MMA, 3-0 UFC) venció dos veces al campeón de los Peso Mediano antes y ahora se verán en la jaula. Aquellas derrotas de "The last stylebender" fueron en kickboxing , una de ellas por un nocaut más que demoledor. En esta ocasión, tras los triunfos de ambos en el UFC 276 del sábado que pasó, las estrellas se vuelven a alinear para cruzarlos por el título de la división, en las Artes Marciales Mixtas.

Después de derrotar a Jared Cannonier en la estelar del UFC 276, Adesanya dijo en conferencia de prensa: “Me siento mucho mejor. He dicho esto antes en el pasado: en mi peor día, puedo matar al mejor hombre. A eso lo llamo suicidio, en mi peor día. Tuve una mala noche esta noche. El entrenador, Eugene (Bareman) me dijo: 'La gente que realmente te conoce, (tus) compañeros de equipo, (tu) familia, saben que tuviste una mala noche'. Y aún así, todavía lo jodí”.

“No pude encontrar mis golpes de poder, mis patadas. Los iniciadores, los jabs y las patadas a las piernas, estaban funcionando, pero yo estaba tratando de encontrar los golpes de poder. Se estaba adaptando bien. No era sólo yo contra él. Sus ajustes a lo que estaba haciendo, yo seguiría adelante, llegué a su cuerpo, llegué a sus piernas. Llegué a sus piernas y él se ajustaría y se alejaría de mi poder. También pude alejarme de la suya”, añadió después Israel.

Adesanya acepta pelear contra el único que lo noqueó

A continuación, "Izzy" aportó: “Que se pudran. Nah, han estado aquí desde las 3 pm. Están todos borrachos. No saben lo que es pelear de verdad. He dicho esto. Los grandes, todos llegan a este punto. Lo he visto cuando yo era sólo un fan. Todavía soy un fan. Anderson Silva, (Georges St-Pierre), recuerdo peleas en las que decía: 'Esa fue una pelea fantástica', y lo mismo. La gente simplemente los abuchearía. GSP, uno de los cabrones de mierd*, y la gente simplemente lo abuchearía. Estoy como, '¿Qué diablos están viendo? Est*pidos".

“(Muhammad) Ali, Floyd Mayweather, es lo mismo. Eres tan genial que la gente solo quiere verte caer. Solo quieren verte caer pase lo que pase. Esa es la próxima pelea (contra Alex Pereira). Vi su pelea. Fue una buena pelea, pero Sean Strickland debería haberse concentrado en su trabajo como le dije. Pronto. ¿Qué tan pronto? Lo averiguaremos. Me enfrento al tipo que me ganó en kickboxing, y ahora todavía me persigue porque sabe que soy el rey y quiere intentar quitarme eso. Ustedes ven lo que sucede cuando mi espalda está contra la pared, cuando realmente tengo esa presión. ¿Qué tan pronto? Lo averiguaremos", concluyó Israel Adesanya.