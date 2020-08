Ullum: apoyándose en un andador, Marcelito ya da los primeros pasos

Laura Hidalgo, hermana de Marcelito, informó a DIARIO HUARPE que esta semana “el regalón” ya está dando los primeros pasos con un andador. “Está re contento lo que ya puede pararse y caminar despacito", contó. "Y encima dice que no le duele nada”,

Cabe recordar que fue el 18 de mayo cuando Marcelito se quebró la cadera tras resbalar y caer en una de las calles del departamento. Desde esa fecha los médicos vienen evaluando todas las alternativas posibles para solucionar el problema para evitar la cirugía.

“Por ahora estamos zafando de la operación”, dijo Laura “Hace unas semanas empezaron a hacerle masajes y trabajos kinesiológicos. Las terapias son todos los días y por el momento marcha todo bien”.

Para dentro de unas semanas, el doctor Gordillo (traumatólogo que lo está atendiendo) le indicó otra radiografía para determinar si el hueso terminó de soldar bien como lo viene haciendo.

“De ser así le podrían llegar a dar el alta con las recomendaciones del caso”, dijo Laura.

El rey de Ullum

Laura contó que hace unos días un vecino del barrio invitó a almorzar a Marcelito y cuando lo llevaba a su casa por la calle en la silla de ruedas, la gente se paraba a saludarlo, los de los autos, camiones y colectivos del 29 le tocaban bocina. “Parecía un rey”, contó Laura, “Y él, chocho de alegría”.

Marcelo Hidalgo es una persona muy querida y conocida del departamento Ullum. Lo llaman cariñosamente Marcelito porque es el niño grande del pueblo.

Nació hace 35 años con un retraso madurativo que le dificultó el habla y el desarrollo cognitivo. Vive en una casita del barrio Colón, y es bien recibido por todas las familias del departamento. Los ulluneros lo consideran un ser especial y aseguran que su dificultad congénita nunca le afectó su capacidad de relacionarse, de amar y dar.

"No me canso de agradecer a todo el pueblo de Ullum y a muchos sanjuaninos por la ayuda que no dan todos los días. Eternamente agradecida", concluyó Laura.