Un día después de las sanciones, Flybondi canceló el vuelo Buenos Aires - San Juan

La conflictiva situación operativa de la aerolínea Flybondi persiste y se agrava. Un día después de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciara la apertura de un sumario administrativo y labrara actas de infracción contra la empresa por cancelaciones masivas sin aviso previo, la compañía volvió a suspender vuelos programados.

Este viernes se canceló el vuelo FO 5300, que debía despegar del Aeroparque Jorge Newbery a las 12.55 con destino al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento de San Juan, donde tenía previsto aterrizar a las 14.55. La medida generó una nueva ola de molestia entre los usuarios, quienes ya venían denunciando reiterados inconvenientes.

Según pudo conocerse, la empresa ofreció a los pasajeros afectados una alternativa: volar hasta la ciudad de Mendoza. Sin embargo, la propuesta trasladaba a los usuarios la responsabilidad y el costo de su traslado terrestre desde Mendoza hasta San Juan, una solución que fue rechazada por considerarse insatisfactoria.

Un patrón de incumplimientos y la respuesta de la autoridad

Este episodio no es aislado. En las últimas semanas, otro vuelo con destino a San Juan había despegado con nueve horas de demora, acumulando quejas formales. La ANAC informó que ha registrado un alto número de reclamos por distintos incumplimientos de la empresa, los cuales podrían derivar en sanciones económicas adicionales.

Las cifras oficiales ilustran la magnitud del problema: en lo que va del año, Flybondi ha cancelado al menos 150 vuelos, un número que afecta directamente a más de 20.000 pasajeros. Las causas detrás de estas cancelaciones masivas no han sido explicadas en detalle por la compañía.

El sumario en curso y los derechos de los pasajeros

El jueves 15, la ANAC formalizó su acción de control. Además de las actas de infracción "por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo", el organismo confirmó el inicio de un procedimiento sumarial administrativo contra Flybondi. Este proceso podría culminar con multas y otras sanciones, dependiendo de las conclusiones de la investigación.

Frente a esta situación, la autoridad aeronáutica recordó a los usuarios sus derechos. Los pasajeros afectados por cancelaciones, sobreventas o grandes demoras pueden realizar su reclamo de manera gratuita a través del Sistema de Atención al Usuario de la ANAC, disponible en su sitio web oficial, para que el organismo actúe como mediador y garantice el cumplimiento de la normativa.