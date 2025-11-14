La Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) atravesó horas de extrema tensión luego de recibir un correo electrónico en el que un presunto exalumno amenazó con perpetrar una “masacre” en alguna de sus sedes este jueves. El mensaje, cuyo asunto decía “Este jueves me vengaré de todos en la Untref”, detallaba que el autor ingresaría armado con una escopeta, explosivos y armas blancas para “asesinar a la mayor cantidad de gente posible”. La casa de estudios reforzó de inmediato su esquema de seguridad e informó que las actividades continúan con normalidad, aunque bajo estricta vigilancia.

El contenido del mail fue especialmente perturbador: el remitente afirmó que arrasaría “sin importar que haya niños”, que luego se suicidaría en los baños y que transmitiría el ataque vía Discord con la supuesta organización “764”, a la que atribuyó la provisión de armas. Además, se comparó con Anders Breivik, autor del atentado en Noruega en 2011, al que dijo querer emular como “el Anders Breivik argentino”.

Tras recibir el mensaje, la Untref presentó la denuncia correspondiente y emitió un comunicado rechazando “cualquier amenaza dirigida a su comunidad educativa”, al tiempo que garantizó que todas las sedes funcionarían con normalidad pero con un refuerzo de seguridad excepcional. La Policía y fuerzas federales trabajan ahora para identificar al autor del correo, rastrear su procedencia y determinar si el contenido constituye una amenaza real o una maniobra intimidatoria.

La comunidad universitaria permanece en estado de alerta mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen del mensaje y asegurar la protección de estudiantes, docentes y trabajadores.