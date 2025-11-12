“Me acaban de robar y rescaté mi mochila. Sí, la tengo acá y el delincuente abatido, como tiene que ser”. Con esa frase, el suboficial sanjuanino retirado de la Policía Federal Julio Leonardo Montenegro confirmó a la operadora del 911 el dramático desenlace de una “salidera” bancaria en la intersección de Cuba e Iberá, en el barrio de Núñez.

El hecho ocurrió el pasado martes, cuando Montenegro, que había acompañado a un amigo a retirar una importante suma de dinero de una financiera en el Microcentro, fue interceptado por dos motochorros. Al percatarse de la maniobra, el expolicía federal se defendió de forma inmediata.

El audio del llamado de emergencia, que se hizo público en las últimas horas, revela la crudeza del momento. La operadora, intentando obtener datos para el envío de efectivos, se encuentra con la voz agitada pero firme de Montenegro. “Dígame su nombre”, le pregunta. “Montenegro Julio Leonardo, soy personal policial de Policía Federal”, responde el hombre, para luego explicar brevemente lo sucedido y, sin atenuantes, sentenciar el destino del ladrón que lo abordó.

Fuentes policiales confirmaron que uno de los delincuentes, quien fue abatido por un único disparo, falleció en el lugar, mientras que su cómplice logró huir en la motocicleta y es intensamente buscado por la Policía de la Ciudad. En el lugar del hecho se secuestró un punzón utilizado para romper el vidrio del vehículo de la víctima, el dinero recuperado y la pistola reglamentaria del suboficial retirado.

La Justicia, que caratuló el expediente como "Intento de robo agravado y homicidio", analiza las cámaras de seguridad de la zona para dar con el asaltante prófugo y determinar si hubo un “entregador” que alertó a los motochorros sobre el movimiento de dinero. Por el momento, la fiscalía no dispuso la detención del expolicía.