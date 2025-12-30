Un policía es investigado tras presuntamente golpear ilegalmente a un preso

La justicia sanjuanina inició una investigación de seis meses contra el agente Alexis Álvarez por presuntos apremios ilegales cometidos en el interior de la Comisaría 2da. El caso se originó a partir de una denuncia presentada a finales de agosto por un hombre de apellido Mansur, quien fue arrestado tras una persecución policial en moto,. El sujeto había intentado huir por no poseer documentación del rodado, aunque posteriormente se constató que tenía un pedido de captura vigente.

El conflicto central ocurrió la mañana del 28 de agosto, cuando el detenido se resistió físicamente a salir del calabozo para ser trasladado al médico legista. Tras ser reducido y esposado con las manos hacia atrás, se produjo la agresión que motiva la causa.

Publicidad

Sobre este punto, "según detalló la fiscal, una vez que el detenido ya estaba reducido y sin oponer resistencia, en el pasillo de la comisaría, uno de los efectivos le propinó un golpe de puño en el rostro sin justificación legal alguna". Esta acción quedó registrada por las cámaras de seguridad internas de la seccional.

Un informe del médico legista del CAVIG, realizado fuera del ámbito de la fuerza policial, constató una lesión en el labio inferior del denunciante que coincide con el registro fílmico. Durante la audiencia de formalización, la defensa de Álvarez se opuso a la exhibición del video argumentando falta de acceso previo al legajo, planteo que fue aceptado por la jueza.

Publicidad

Como medidas cautelares, el imputado tiene prohibido salir del país y debe comprometerse a no entorpecer el proceso. Respecto a la situación legal del agente, "La fiscal Ventimiglia explicó que no se solicitaron medidas más gravosas debido a que el acusado no posee antecedentes condenatorios y a la pena en expectativa del delito investigado".