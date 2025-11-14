Un grupo de vecinos y comerciantes de barrio Nueva Córdoba logró interceptar, reducir y golpear a un motochorro que acababa de cometer un arrebato en Obispo Oro al 400. El delincuente había robado minutos antes un iPhone 16 Pro Max a una joven que caminaba por la zona, lo que desencadenó una persecución que terminó con su captura en plena calle. Todo quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente.

Según confirmaron fuentes policiales, varias personas que presenciaron el robo salieron corriendo detrás del sospechoso y lograron detenerlo por la fuerza, mientras automovilistas y transeúntes observaban la escena. Las imágenes difundidas por Canal El Doce muestran el momento en que lo bajan de la moto, lo inmovilizan e increpan, además de los golpes y patadas que recibió antes de la llegada de la Policía.

El motochorro habría estado operando desde hacía semanas en la zona de Chacabuco, siempre a bordo de una motocicleta similar. Testigos aseguraron que se trataría del mismo delincuente señalado por múltiples arrebatos bajo la misma modalidad en el sector.

Tras el operativo, los agentes secuestraron una Honda CG Titán 150cc con número de motor adulterado y recuperaron el teléfono robado. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga su participación en otros episodios de inseguridad registrados en Nueva Córdoba.