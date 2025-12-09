La noche de futsal en la cancha de Hualilán terminó empañada por hechos de violencia. Por la fecha 17 de la Divisional A del torneo sanjuanino, Unión venció 5-2 al conjunto local, pero el resultado deportivo quedó en segundo plano tras los incidentes registrados una vez concluido el encuentro.

Según testigos presentes, apenas sonó el "pitazo" final, un grupo de jugadores de ambos equipos comenzó una discusión que rápidamente escaló a golpes de puño. La tensión creció ante la sorpresa del público, que había asistido a un partido sin mayores sobresaltos dentro del juego.

Ante la agresión desatada, debieron intervenir dirigentes de ambas instituciones, quienes se interpusieron para separar a los protagonistas y frenar la pelea. Con el paso de los minutos y tras la firme intervención dirigencial, los ánimos se calmaron y la situación logró ser controlada, evitando que los hechos pasaran a mayores.

Se espera que la Liga Sanjuanina de Fútbol tome conocimiento del incidente y evalúe eventuales medidas disciplinarias para sancionar el accionar de los jugadores involucrados. Este episodio se da tras la suspensión de noviembre, cuando hubo incidentes en cancha de Trinidad, por la divisional B, donde un presunto hincha León atacó a un árbitro.