¿Vuelven los Rolling Stones? Evalúan shows en Argentina tras cancelar Europa

La posibilidad de que The Rolling Stones regresen a la Argentina ha despertado un gran entusiasmo, a casi una década de sus últimas presentaciones en La Plata. Según informó el diario británico Daily Mail, los representantes del grupo evalúan realizar shows en Buenos Aires bajo el concepto de “residencia”, buscando equilibrar los conciertos con periodos de descanso extensos.

Esta alternativa surge tras la suspensión del tramo europeo de su gira 2026, motivada por la recomendación médica de cuidar al guitarrista Keith Richards, de 82 años, limitando sus desplazamientos y esfuerzos físicos. Al respecto, el comunicado oficial de la banda fue tajante: “La prioridad es la salud de Keith”.

Aunque la relación con el público local es histórica y única desde la primera visita en 1995, no todos coinciden con los rumores. Daniel Grinbank, productor de sus cuatro visitas previas, expresó su escepticismo ante la consulta de Teleshow: “Leí la nota del Daily Mail. No estoy enterado de nada. Igualmente me parece imposible”. Sin embargo, desde el entorno de la producción local hay optimismo por la posibilidad de presentaciones extraordinarias fuera de Europa, aprovechando el espacio dejado por la cancelación de la gira.

La energía del grupo se mantiene alimentada por la reedición de Black and Blue y su labor creativa. Mick Jagger, en una entrevista reciente, declaró: “Cuando la lengua está en el aire, tú simplemente vas”.

Este impulso se materializará en un nuevo álbum de estudio previsto para mediados de 2026, el primero tras el fallecimiento de Charlie Watts. Según Jagger, este trabajo “incluirá canciones que rinden homenaje al legendario baterista”.

Mientras los fanáticos recuerdan las tres noches de 2016 ante 150 mil personas, la expectativa crece bajo una premisa que circula en la producción: “Nada está descartado, todo es posible cuando se trata de los Rolling Stones”.