Wanda Nara se encuentra nuevamente en el foco de la atención tras su separación de Martín Migueles. La ruptura habría tenido como detonante una publicación de la mediática en redes sociales que borró rápidamente: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”. Según trascendió, esta frase generó el enojo de su ahora ex pareja, quien reaccionó de forma violenta con un cronista al ser consultado al respecto.

A pesar del conflicto personal, la situación despertó el interés comercial. Pochi de Gossipeame reveló en el programa Puro Show que la conductora de Masterchef recibió una oferta laboral vinculada a sus dichos. “A Wanda le habría llegado una propuesta para hacer una publicidad de una línea de shampoo de 24 centímetros, para un pote que sea de ese tamaño”, explicó la panelista, señalando que la empresaria suele comercializar sus polémicas, como ya lo hizo previamente con el "maní".

Publicidad

Por otro lado, su estilista personal, Kennys Palacios, se refirió al vínculo que mantenía con Migueles y a la situación sentimental de Wanda. Al ser consultado sobre su relación con el ex de la mediática, Palacios afirmó: “Por lo poco que lo traté, sí, buena onda. He ido a comer dos veces a su casa asado, pero buena onda, no tengo absolutamente nada que decir”.

Asimismo, ante una reciente fotografía de la pareja junta en una pileta, el estilista analizó: “Bueno, capaz que están separados y tienen cosas que charlar todavía, uno se puede separar y el amor no termina de un día para el otro”.