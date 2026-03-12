Zoe Bogach reveló si entrará a Gran Hermano para enfrentar a su exnovio

Luego del éxito obtenido con el derecho a réplica de Lucas, ex de Luana, la producción de Gran Hermano buscó repetir la estrategia convocando a Zoe Bogach para enfrentarse a su ex, Manuel, a través de una pantalla.

A pesar del conflicto vigente y de la angustia inicial de Zoe por la entrada de Manuel a la casa, la influencer rechazó el cara a cara asegurando en sus redes sociales: "No se ilusionen con mi derecho a réplica, no voy a hacer eso".

Bogach reconoció que "la propuesta estuvo, pero a mí no me sirve de nada", y explicó detalladamente sus motivos para no prestarse a esta herramienta del programa: "Uno, porque la verdad que no me sirve de nada. Dos, porque diga lo que diga sobre nuestra relación, me cae hate o no me creen".

Aunque se rumoreó que Manuel recibiría una carta documento de su parte dentro de la casa —escena que finalmente nunca ocurrió— y que Andrea del Boca bancó la historia del joven, Zoe decidió no volver a involucrarse.