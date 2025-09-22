Publicidad
Alegrías del hogar, cosmos y gazanias: las flores perfectas para plantar en octubre

Con la llegada de la primavera, octubre se convierte en el mes perfecto para plantar flores que llenen de vida jardines, balcones y terrazas. Las alegrías del hogar, los cosmos y las gazanias son fáciles de cuidar y garantizan un verano lleno de color.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El inicio de la primavera es la época ideal para los amantes de la jardinería. (Foto ilustrativa)

 

El inicio de la primavera y la llegada de octubre marcan el momento ideal para los amantes de la jardinería. Según expertos, hay tres flores que nunca fallan y son fáciles de mantener durante los meses de calor: alegrías del hogar, cosmos y gazanias.

1. Alegrías del hogar
Un clásico que florece casi todo el año, perfecto para lugares de media sombra como balcones techados o galerías. Sus flores en rojo, fucsia, rosa y blanco llenan cualquier espacio de vida y no requieren cuidados complejos: basta con riego regular y un sitio protegido del sol directo.

2. Cosmos
Ideales para quienes buscan resistencia al calor y flores vibrantes en rosa, blanco o violeta. Estas plantas soportan sin problemas el verano argentino y requieren un mantenimiento mínimo.

3. Gazanias
Perfectas para quienes desean color sin complicaciones, sus pétalos grandes y brillantes se abren con el sol y se cierran al atardecer. Disponibles en amarillo, naranja, rojo y combinaciones bicolores, son muy resistentes a la sequía y lucen tanto en canteros como en macetas soleadas.

Tips clave para un jardín floreciente

  • Sol directo: todas necesitan entre 5 y 6 horas diarias, excepto las alegrías, que prefieren media sombra.

  • Riego regular: mantener la tierra húmeda, evitando encharcamientos.

  • Poda de flores secas: retirar las flores marchitas estimula nuevas floraciones y mantiene las plantas saludables y bonitas.

Con estas especies y cuidados básicos, tu jardín, balcón o terraza estará listo para lucir lleno de color durante toda la primavera y el verano.

