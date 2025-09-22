Eco Huarpe > Primavera
Alegrías del hogar, cosmos y gazanias: las flores perfectas para plantar en octubre
POR REDACCIÓN
El inicio de la primavera y la llegada de octubre marcan el momento ideal para los amantes de la jardinería. Según expertos, hay tres flores que nunca fallan y son fáciles de mantener durante los meses de calor: alegrías del hogar, cosmos y gazanias.
1. Alegrías del hogar
Un clásico que florece casi todo el año, perfecto para lugares de media sombra como balcones techados o galerías. Sus flores en rojo, fucsia, rosa y blanco llenan cualquier espacio de vida y no requieren cuidados complejos: basta con riego regular y un sitio protegido del sol directo.
2. Cosmos
Ideales para quienes buscan resistencia al calor y flores vibrantes en rosa, blanco o violeta. Estas plantas soportan sin problemas el verano argentino y requieren un mantenimiento mínimo.
3. Gazanias
Perfectas para quienes desean color sin complicaciones, sus pétalos grandes y brillantes se abren con el sol y se cierran al atardecer. Disponibles en amarillo, naranja, rojo y combinaciones bicolores, son muy resistentes a la sequía y lucen tanto en canteros como en macetas soleadas.
Tips clave para un jardín floreciente
Sol directo: todas necesitan entre 5 y 6 horas diarias, excepto las alegrías, que prefieren media sombra.
Riego regular: mantener la tierra húmeda, evitando encharcamientos.
Poda de flores secas: retirar las flores marchitas estimula nuevas floraciones y mantiene las plantas saludables y bonitas.
Con estas especies y cuidados básicos, tu jardín, balcón o terraza estará listo para lucir lleno de color durante toda la primavera y el verano.
Vecinos de Mogna fueron recibidos por el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia. Durante la reunión se presentaron alternativas concretas para resolver la crítica situación hídrica de la zona, con participación de expertos internacionales. La comunidad volvió a su pueblo con esperanzas renovadas.