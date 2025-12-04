Una empresa de transporte urbano de San Juan anunció una búsqueda laboral para sumar a su equipo un lavador de unidades, puesto clave para garantizar el mantenimiento y la correcta presentación de los vehículos que brindan servicio diariamente en la provincia. La convocatoria está dirigida a personas con predisposición para el trabajo operativo y orientación a la calidad.

Según informaron, se valorará la experiencia previa en el lavado de vehículos de gran porte, como colectivos, camiones o utilitarios, debido a las particularidades que requiere el mantenimiento de unidades de gran tamaño. También será un punto importante contar con disponibilidad para trabajar en jornada nocturna, horario habitual en el que se realiza el lavado y preparación de los vehículos fuera del horario de servicio.

El puesto implica tareas de limpieza exterior e interior de las unidades, uso de hidrolavadoras y otros equipos, y la preparación general de los vehículos para que puedan iniciar su recorrido en óptimas condiciones. La empresa destacó la importancia de este rol dentro del esquema operativo, ya que el lavado adecuado no solo asegura una buena imagen sino también condiciones sanitarias adecuadas para los usuarios.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben enviar su currículum a: lavadordeunidadessj@gmail.com