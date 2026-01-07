Alerta amarilla: el SMN pronostica fuertes tormentas para San Juan este miércoles y jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró un alerta amarillo por tormentas para toda la provincia, vigente desde este miércoles 7 y hasta el jueves 8 de enero. El pronóstico detallado indica un progresivo incremento de la inestabilidad, con tormentas fuertes previstas para la noche del miércoles y la madrugada del jueves, acompañadas de un brusco descenso térmico y vientos intensos con ráfagas.

El nivel amarillo, según la escala del SMN, significa que se esperan fenómenos meteorológicos con potencial de daño y riesgo para las actividades al aire libre. Se recomienda a la población mantenerse informada, prepararse para cortes eventuales de servicios y evitar la circulación innecesaria durante los momentos de mayor intensidad.

Pronóstico por hora: de la inestabilidad al temporal

Miércoles 7 de Enero:

La jornada comenzará con tormentas aisladas desde la mañana (probabilidad del 10-40%), que se intensificarán hacia la tarde, donde se esperan tormentas con una probabilidad del 40-70%. El punto crítico llegará por la noche, con pronóstico de tormentas fuertes (40-70% de probabilidad). La temperatura máxima será de 34°C durante la tarde, pero descenderá a 29°C por la noche con vientos sostenidos del sector sur.

Jueves 8 de Enero – Alerta por frío y viento:

La inestabilidad continuará en las primeras horas. La madrugada tendrá tormentas fuertes (40-70%), marcando también el inicio de un cambio térmico abrupto: se pasará de una mínima de 18°C a una máxima de solo 21°C, valores muy por debajo de lo habitual para la época.

Vientos intensos: Durante la tarde y noche del jueves, se prevén vientos fuertes del sur con velocidades entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que aumentará la sensación de frío y puede causar voladuras de techos o caída de ramas.

Mejoría gradual: Las tormentas comenzarán a aislarse hacia la tarde y noche del jueves (probabilidad del 10-40%), dando paso a una mejoria paulatina del tiempo.

Recomendaciones de Defensa Civil

Ante el alerta, Defensa Civil provincial recomienda: