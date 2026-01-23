Un procedimiento judicial realizado el viernes 16 en Rawson dejó como saldo la detención de un hombre por hurto, el secuestro de elementos robados y el hallazgo de cocaína en un segundo domicilio, lo que derivó en la intervención del Departamento Drogas Ilegales.

La droga secuestrada en el segundo domicilio allanado quedó a cargo del Departamento Drogas ilegales

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 24ª, con colaboración de efectivos de la Departamental N°3, en cumplimiento de un mandato judicial correspondiente al legajo caratulado Hurto, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad y la presencia del ayudante fiscal Santiago Bruno.

El Juego de Jardín por el cual se inició la investigación que terminó en detención del presunto ladrón.

El primer allanamiento se realizó en una vivienda de calle San Lorenzo al 1200, donde el resultado fue positivo: la policía secuestró los efectos denunciados, un juego de jardín compuesto por mesa y sillas de hierro, además de prendas de vestir vinculadas a la causa. En ese lugar fue detenido Lucas Alejandro Agüero, de 38 años, señalado como el autor del hecho.

El detenido será juzgado por una causa a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Luego, los efectivos se trasladaron a un domicilio ubicado en calle Urquiza sur, donde fueron atendidos por Dante Maximiliano Parra, de 48 años. Si bien el resultado fue negativo respecto a lo solicitado en el mandato judicial, fue positivo en relación al secuestro de sustancia ilícita, tratándose de cocaína.

Ante esta situación, se hizo presente personal de Drogas Ilegales, a cargo de la cabo primero Carolina Páez, quienes procedieron al secuestro de la sustancia y notificaron al propietario del domicilio sobre la instrucción de la causa correspondiente.

Comisaría 24° realizó el traslado del detenido hasta la dependencia policial.

El aprehendido Agüero fue vinculado formalmente al legajo judicial por el delito de hurto y permanece detenido en la Comisaría 24ª, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.