Policiales > En Rawson
Allanamiento por hurto terminó con un detenido y el secuestro de cocaína
Por Ariel Patruceli
Un procedimiento judicial realizado el viernes 16 en Rawson dejó como saldo la detención de un hombre por hurto, el secuestro de elementos robados y el hallazgo de cocaína en un segundo domicilio, lo que derivó en la intervención del Departamento Drogas Ilegales.
El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 24ª, con colaboración de efectivos de la Departamental N°3, en cumplimiento de un mandato judicial correspondiente al legajo caratulado Hurto, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad y la presencia del ayudante fiscal Santiago Bruno.
El primer allanamiento se realizó en una vivienda de calle San Lorenzo al 1200, donde el resultado fue positivo: la policía secuestró los efectos denunciados, un juego de jardín compuesto por mesa y sillas de hierro, además de prendas de vestir vinculadas a la causa. En ese lugar fue detenido Lucas Alejandro Agüero, de 38 años, señalado como el autor del hecho.
Luego, los efectivos se trasladaron a un domicilio ubicado en calle Urquiza sur, donde fueron atendidos por Dante Maximiliano Parra, de 48 años. Si bien el resultado fue negativo respecto a lo solicitado en el mandato judicial, fue positivo en relación al secuestro de sustancia ilícita, tratándose de cocaína.
Ante esta situación, se hizo presente personal de Drogas Ilegales, a cargo de la cabo primero Carolina Páez, quienes procedieron al secuestro de la sustancia y notificaron al propietario del domicilio sobre la instrucción de la causa correspondiente.
El aprehendido Agüero fue vinculado formalmente al legajo judicial por el delito de hurto y permanece detenido en la Comisaría 24ª, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.