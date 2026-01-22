Una intensa lluvia se registró durante la tarde del jueves 22 de enero en San Juan, tal como había sido anticipado por la Dirección de Protección Civil. La provincia se encontraba bajo alerta amarilla por tormentas.

Alrededor de las 20 horas, las precipitaciones afectaron al Gran San Juan y a otros departamentos de la provincia. En Iglesia, particularmente en la localidad de Colola, se registró una intensa caída de granizo.

En el departamento Iglesia se registró caída de granizo.

Según el parte oficial, las tormentas podían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas, caída ocasional de granizo y abundante precipitación en cortos períodos. Los valores estimados de agua acumulada se ubicaban entre los 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

El organismo había informado que para la tarde y noche de esa jornada se preveía la ocurrencia de tormentas en zonas de precordillera y en los departamentos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda. El fenómeno incluyó lluvias de variada intensidad, con algunos episodios localmente fuertes.

Tras las precipitaciones registradas, desde Protección Civil recordaron a la población que, ante cualquier situación de emergencia, se debe comunicar al 103 o al 911. Además, reiteraron recomendaciones preventivas como evitar circular por zonas anegadas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Con el correr de las horas, las condiciones meteorológicas mejoraron luego de una tarde marcada por la lluvia y la inestabilidad en gran parte del territorio sanjuanino.