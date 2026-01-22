A más de un mes de que la Secretaría de Ambiente asumiera el compromiso de conformar mesas de trabajo para abordar la problemática de la manipulación climática y el uso de aviones rompetormentas, en Valle Fértil la preocupación va en aumento. Desde la municipalidad confirmaron a DIARIO HUARPE que, hasta el momento, no han recibido ningún contacto formal por parte de la Secretaría de Ambiente, organismo que debía coordinar estos espacios de diálogo, lo que genera malestar entre los funcionarios locales y profundiza la desconfianza de la comunidad.

La situación resulta especialmente delicada para la gestión vallista, que enfrenta reclamos constantes de vecinos que exigen explicaciones sobre una problemática que afecta directamente al régimen de lluvias en el departamento y que, aseguran, sigue ocurriendo ante la falta de controles efectivos.

“Es una situación incómoda”

El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, reconoció a este medio el malestar que genera la falta de avances. “Para nosotros es una situación incómoda porque la gente cree que somos nosotros los que estamos demorando todo y no es así”, afirmó. Según explicó, el compromiso de conformar mesas de trabajo fue asumido a nivel provincial, pero desde la Secretaría de Ambiente aún no hubo llamados ni definiciones concretas.

“Obviamente, junto a mi equipo de trabajo y la comunidad estamos evaluando cómo vamos a continuar si esta situación continúa”, agregó Riveros, dejando entrever que el municipio analiza alternativas para no quedar atrapado entre la demanda social y la ausencia de respuestas institucionales.

Vacaciones postergadas para dar respuestas

En este contexto, y frente a otras problemáticas que se han presentado en las últimas semanas en el departamento, el jefe comunal confirmó que pidió a sus funcionarios postergar las vacaciones. “Necesitamos estar todos trabajando porque la comunidad nos exige respuestas”, señaló, remarcando que el escenario actual no permite pausas en la gestión.

Si bien en los últimos días los ánimos de los vecinos se han calmado parcialmente debido a algunas precipitaciones registradas en el Este sanjuanino, la disconformidad social persiste, ya que los habitantes del Valle advierten que las lluvias han sido escasas, intermitentes y, en muchos casos, intervenidas.

Vecinos denuncian que los vuelos continúan

La percepción social sigue siendo un factor clave en el conflicto. Jorge Ortiz, vecino de Valle Fértil, aseguró que la presencia de aeronaves continúa siendo visible cuando se forman tormentas. “Pese a que ha llovido, seguimos viendo aviones sobrevolando cuando las tormentas se empiezan a formar”, expresó.

“En el Valle debería haber llovido mucho más, y no pasó porque los aviones siguen actuando y lo vemos. Así que el reclamo y la lucha del pueblo van a seguir hasta que esto se termine, la ley se cumpla y dejen de intervenir los ciclos naturales y de tirar químicos en el cielo”, sostuvo, reflejando un sentimiento extendido entre los habitantes del departamento.

Charla abierta sobre geoingeniería y clima

En medio de este escenario, el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 20 horas, se realizará una charla abierta y gratuita sobre los impactos de la geoingeniería y la modificación intencional del clima. El encuentro tendrá lugar en el Salón Cultural Municipal, de Valle Fértil.

La disertación estará a cargo de la licenciada Cecilia Sustersic, de la provincia de San Luis, integrante de la organización Cielos Limpios en América Monitor Ambiental (Clama) y del Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo (Mipac), quien ya expuso en el departamento en diciembre de 2024.

Durante la charla se compartirán nuevos datos sobre el uso de tecnologías de modificación climática, sus efectos sobre el ambiente y los recursos naturales, y se realizará un balance sobre el cumplimiento de las leyes que prohíben estas prácticas.

También en Calingasta

La charla también se replicará el lunes 26 de enero, a las 19 horas, en el Centro Cívico Cultural de Barreal, en Calingasta, donde vecinos del Oeste sanjuanino aseguran observar estelas persistentes en el cielo que asocian con la manipulación climática.

Leyes pioneras, controles ausentes

Cabe recordar que en mayo de 2024 San Juan sancionó la Ley 2648-L, que suspende por 30 meses el uso de toda tecnología destinada a alterar el ciclo hidrológico, mientras que en noviembre del mismo año San Luis aprobó la prohibición total a través de la Ley IX-1.148. Ambas normativas posicionaron a estas provincias como pioneras en América Latina en la lucha contra la manipulación artificial del clima. Sin embargo, referentes sociales y organizaciones ambientales advierten que los organismos de control no están garantizando su cumplimiento.

Vale recordar que esta problemática no solo se denuncia en San Juan y San Luis, sino también en provincias como La Rioja, Catamarca, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.