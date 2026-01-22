Las ventas de productos de consumo masivo (como alimentos, bebidas, higiene y limpieza) en Argentina crecieron apenas 2 % en 2025 en volumen, según el último informe de la consultora Scentia, lo que demuestra una recuperación tibia tras períodos de contracción, pero un dinamismo que quedó muy por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año.

En el cierre del año, el consumo masivo retrocedió -0,3 % en diciembre, a pesar de ser un mes típicamente fuerte por las fiestas, acumulando así tres meses consecutivos de caídas intermensuales y generando preocupación entre analistas sobre la fragilidad del poder adquisitivo de los hogares.

Publicidad

Los datos de Scentia detallan una caída de las ventas en supermercados y mayoristas, con retrocesos de más del 5 % en esos canales, aunque otros como el e-commerce (+14,1 %), kioscos y tiendas de cercanía (+9,1 %) y farmacias (+2,3 %) lograron resultados positivos, mostrando cambios en los patrones de compra.

Los expertos señalan que, si bien el saldo de 2025 es positivo, el consumo masivo no recupera el terreno perdido en años anteriores, cuando las caídas superaban cifras significativas, y que el crecimiento del gasto familiar aún está condicionado por precios elevados y moderación del poder de compra real.

Publicidad

Además, los canales tradicionales más grandes continúan presionados por la contracción de la demanda, mientras que los formatos digitales y de proximidad sostienen gran parte del avance del consumo en términos absolutos.

En contraste, el PIB de la economía argentina (que oficializó variaciones positivas en diversos trimestres de 2025) mostró crecimientos superiores a los del consumo masivo, resaltando la desacople entre la actividad económica general y la recuperación real del gasto de los hogares.