San Juan cerró diciembre con uno de los mayores aumentos del país en el costo de llenar el changuito del supermercado, según el último informe nacional elaborado por Analytica Consultora. La provincia registró una suba mensual del 3,9%, ubicándose en el primer lugar del ranking de incrementos, por encima de Salta y del interior de Buenos Aires.

El relevamiento, denominado “El Changuito Federal”, mide una canasta de alimentos y bebidas representativa del consumo mensual de una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, utilizando los mismos productos, marcas y presentaciones en todas las provincias para garantizar la comparabilidad.

El impacto en San Juan no solo se reflejó en términos porcentuales. En valores absolutos, la provincia fue una de las que más aumentó el gasto mensual necesario para llenar el changuito: el incremento fue de $40.688 respecto de fines de noviembre, ubicándose solo por detrás de Misiones y Santa Cruz.

Cuánto costó llenar el changuito en San Juan

De acuerdo al informe, el costo total de la canasta en San Juan alcanzó los $831.515 a fines de diciembre. Ese valor posiciona a la provincia por encima del promedio nacional y la acerca a distritos tradicionalmente más caros del interior del país, aunque todavía lejos de los valores máximos que se registran en la Patagonia.

En el mapa federal de precios, San Juan quedó por encima de provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y también superó a CABA y al conurbano bonaerense, donde el costo del changuito resulta sensiblemente más bajo.

Dónde es más caro hacer las compras

El informe de Analytica confirma que las provincias patagónicas concentran los valores más elevados del país. Santa Cruz encabeza el ranking nacional con un costo de $890.350, convirtiéndose en la jurisdicción más cara para llenar el changuito. Le siguen Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602).

En el extremo opuesto, las compras más económicas se registraron en Formosa ($783.302), el conurbano bonaerense ($795.370) y CABA ($796.000), marcando una brecha significativa respecto de las provincias con mayores precios.

Qué productos empujaron la suba

Dentro de la canasta, el rubro carnes fue el principal motor de los aumentos. El asado registró subas que oscilaron entre el 10% y el 15% a nivel nacional, mientras que la carne picada tuvo incrementos más moderados. También se destacaron aumentos generalizados en productos como las galletitas de agua, que subieron entre el 3% y el 6%.

Los huevos, en cambio, mostraron un comportamiento dispar, con estabilidad en la mayoría de las provincias y algunas bajas puntuales en el área metropolitana, lo que ayudó a moderar el impacto total en esas regiones.

Brechas regionales y salarios

El informe también analiza la relación entre el costo del changuito y los ingresos. En la Patagonia, si bien los precios son más altos, los salarios promedio del sector privado registrado también se ubican entre los más elevados del país, lo que atenúa parcialmente el impacto. En contraste, en las provincias del norte, donde los precios son más bajos, el peso del gasto en alimentos sobre los ingresos resulta mayor.

En ese contexto, el dato de San Juan vuelve a encender una señal de alerta: la provincia combina aumentos mensuales elevados con un nivel de precios que se acerca a los distritos más caros del interior, tensionando el bolsillo de las familias en un escenario donde el consumo sigue siendo una de las principales variables de ajuste.